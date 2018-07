Copiii salvați din peștera din Thailanda au povestit ce experiențe au trăit în cele 14 zile de beznă

O experiență dramatică și marcată, chiar dacă a avut un final fericit. Cei 12 copii, membri ai unei echipe de fotbal, au stat captivi într-o peșteră inundată mai bine de două săptămâni. Fără lumină, căldură sau mâncare.





Băieții care au fost salvați din peștera Tham Luang din nordul Thailandei au vorbit pentru prima dată despre ce au trăit în acele zile, în cadrul unei conferințe de presă organizată cu ocazia externării lor din spital, informează postul BBC

Adul Sam-on, în vârstă de 14 ani, singurul dintre cei 12 care vorbește limba engleză, le-a spus reporterilor că el nu a putut spune decât ”salut” când a fost scos la suprafață de scafandrii britanici.

Un alt băiat a descris modul în care au reușit să supraviețuiască doar cu apa care curgea pe stâncile din peșteră spunând că ”apa a fost curată”, dar că ”nu am avut mâncare”. Unul a promis că ”voi avea mai multă grijă și îmi voi trăi viața din plin”. Altul a spus că ”Această experiență m-a învățat să fiu mai răbdător și mai puternic.”.

Antrenorul echipei, Ekapol Chantawong, i-a adus un omagiu lui Saman Kunan, scafandrul care a decedat în timpul operațiunii de salvare. ”Saman și-a sacrificat viața pentru a ne salva. Când am auzit vestea, am rămas șocați. Am fost foarte triști. Ne-am simțit precum… am cauzat tristețe familiei acestuia.”, a declarat antrenorul.

