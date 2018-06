TEORIA MERSULUI PE CONTRASENS. De ce enervează Evenimentul Zilei? DAN ANDRONIC explică

Ziarul la care m-am lansat ca ziarist în urmă cu 26 de ani și pe care am ajuns să-l dețin din 2011 încoace a avut o mare calitate: tot timpul a enervat!





A scos din minți politicienii atunci când era condus de Ion Cristoiu și făcea istorie în România, atrage și acum valuri de pucioasă dinspre oameni importanți sau care se doresc a fi importanți. Care este motivul pentru care se întâmplă toate aceastea vă voi explica în câteva cuvinte.

Se numește Teoria Mersului pe Contrasens. Într-una din nopțile primilor ani la Evenimentul Zilei, stând de vorbă cu Ion Cristoiu, mi-a explicat într-un mod extrem de simplu ce trebuie să facă un ziarist: „Dane, gândește-te că mergi pe o șosea cu 100 de kilometri la oră, numai că nu mergi pe sensul tău, ci pe contrasens! Toți se vor da deoparte din calea ta.” Și avea dreptate!

Am mers pe contrasens în anii 1992-1996 când EvZ era împotriva lui Ion Iliescu, liderul ex-comunist care acaparase România, la fel în 2009, când am fost alături de Traian Băsescu și împotriva tuturor, același lucru întâmplându-se în ultimii ani, când EvZ a dat substanță jurnalistică la ceea ce vedeți a fi acum identificat drept Binomul Kovesi-Coldea și încrengăturile Statului Paralel.

A meritat? În mod sigur, da. Și datorită EvZ a câștigat Emil Constantinescu, realizând prima schimbare democratică a puterii în România după 1948.

Tot noi am ajutat ca Traian Băsescu să câștige un al doilea mandat, campanie pe care nu o vom regreta în ciuda dezvăluirilor ulterioare. Am dat lovituri decisive eșafodajului creat în Justiție de SRI în perioada mandatului Maior-Coldea, am determinat crearea a trei comisii parlamentare de anchetă axate pe dezvăluirile noastre.

Au existat costuri? Bineînțeles! Ion Cristoiu a fost alungat de la EvZ în urma victoriei lui Constantinescu tocmai de camarila din jurul acestuia. Ca urmare a poziționării noastre alături de Traian Băsescu, Victor Ponta, atotputernicul prim-ministru, a trimis Anti-Frauda la ziar, Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea ne-au făcut dosare și au căutat cu acul ca să descopere operațiuni frauduloase la EvZ.

O spun acum pentru prima dată: timp de 3 ani, DNA-ul lui Kovesi a anchetat toate operațiunile financiare de la EvZ, cu sprijinul generos al SRI-ului condus de Maior și Coldea, dar nu au găsit nimic. Adresele de clasare ale dosarului pe care le-am primit în urmă cu câteva luni dovedesc acest lucru. Bineînțeles că am fost supravegheați în tot acest răstimp. În 2011, în 2015, dar și între acești ani. Am avut ziariști care primeau subvenții de la ONG ca să rămână la EvZ, ordine de la servicii, ziariști care primeau rechizitorii pe mail direct de la procurorul general și șefa DNA.

Am greșit? În mod cert, da. Dar atunci când am realizat, ne-am anunțat cititorii și am încercat să le explicăm onest care este miza reală. Ceea ce mulți alții nu o fac.

Din toate aceste motive, după 26 de ani, Evenimentul Zilei continuă să enerveze!

Iar noi, cei care scriem zilele astea, suntem mulțumiți de ceea ce am reușit!

