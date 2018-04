Studiu: Consumul de paracetamol în timpul sarcinii provoacă o creștere cu 30% a riscului de autism, respectiv ADHD la nou născuți

Un studiu de lungă durată al cercetătorilor israelieni a ajuns la concluzia că femeile care folosesc în mod continuu un medicament popular pentru ameliorarea durerii în timpul sarcinii se confruntă cu un risc ridicat ca nou-născuții să sufere de autism sau ADHD.





Analiza efectuată de o echipă de cercetători de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, publicată marți în American Journal of Epidemiology, a arătat că expunerea prelungită la acetaminofenă – substanță cunoscută și sub denumirea de paracetamol – în timpul sarcinii, este asociată cu o creștere cu 30% a riscului relativ cu privire la tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD) și cu o creștere cu 20% a riscului relativ pentru tulburarea de spectru autist (ASD), în comparație cu femeile care nu au consumat acetaminofenă în timpul sarcinii. Acetaminofena este unul dintre medicamentele cel mai des folosite pentru tratamentul durerii și pentru reducerea febrei, fiind considerat relativ sigur. Este comercializat în întreaga lume sub numeroase denumiri, inclusiv paracetamol, acamol și dexamol. Cercetătorii, conduși de domnul Dr. Ilan Matok, au declarat ca este vorba de prima meta-analiză în domeniu, acesta fiind "cel mai cuprinzător studiu realizat vreodată" privind posibila asociere dintre folosirea prelungită a acetaminofenei în timpul sarcinii și riscul de autism sau ADHD. Datele cercetării au vizat 132.738 de perechi de mame și copii, cu o perioadă de urmărire de trei până la 11 ani. Cu toate acestea, cadrele universitare au îndemnat la prudență, având în vedere limitările semnificative ale studiilor actuale, pe care s-a bazat meta-analiza. "Cercetătorii consideră că rezultatele ar trebui interpretate cu prudență, deoarece pot provoca o anxietate inutilă în rândul femeilor însărcinate", se afirmă într-un comunicat de presă emis marți de Universitatea Ebraică. Este important să înțelegem că durerea și febra în timpul sarcinii pot avea un efect dăunător asupra fătului în curs de dezvoltare și că, deocamdată, acetaminofena este considerată a fi un medicament sigur de administrat în timpul sarcinii. De aceea, dacă o femeie gravidă are febră și / sau dureri, acetaminofena poate fi luată pentru o perioadă scurtă de timp, iar dacă febra sau durerea continuă, viitoarea mamă trebuie să se consulte cu medicul ei pentru a stabili tratamentul de urmat ulterior", se arată în aceeași declarație. Apar din ce în ce mai multe dovezi ale proprietăților neuro-disruptive ale acetaminofenei. Studiile anterioare au arătat că administrarea pe termen lung a unor doze mici de acetaminofenă poate afecta dezvoltarea sistemului nervos al fătului și că acest efect este adesea observat la mai mulți ani după expunere, în timpul copilăriei.

Pagina 1 din 1