Constantin Budescu dă EXPLICAȚII după eșecul din Cehia: „Eu vă spun realitatea din teren. Asta este”

Constantin Budescu, atacantul echipei FCSB, a afirmat că „roș-albaștrii” meritau să obțină mai mult din meciul pierdut cu Viktoria Plzen (0-2).





Constantin Budescu, jucătorul celor de la FCSB, a explicat la finalul partidei cu Viktoria Plzen (scor 0-2) că echipa sa ar fi putut să evite înfrângerea. Atacantul a luat în calcul arbitrajul nefavorabil, care i-a avantajat pe adversari la două faze cheie.

„Putem obține mai multe azi. Am avut penalty și puteam să-l primim dacă arbitrul era mai atent. Și puteam evita și golul de 1-0, dacă arbitrul dădea ofsaid. Nu cred că asta e o scuză. Eu vă spun realitatea din teren. Și contra celor de la Beer Sheva puteam obține mai mult, când a fost henț pe linia porții. Trebuie să câștigăm etapa viitoare. Încă suntem la mâna noastră. Am început bine și am obținut trei victorii. Trebuia să o ținem tot așa, dar mai mulți factori ne-au împiedicat. Asta e. Sper ca etapa viitoare să fim mai buni”, a spus Budescu la Pro X.

