Consilierul general Ciprian Ciucu îi răspunde cu aceeaşi monedă lui Firea: „Eu deja am mapat rudele, soțiile, prietenii PSD/ALDE/PMP”

Replica consilierului general PNL Ciprian Ciucu, după ce a fost apostrofat şi ameninţat cu faptul că va fi făcută publică lista cu toate rudele şi prietenii săi care lucrează în Primăria Capitalei de către Primarul General Gabriela Firea, nu a întârziat să apară. Afirmaţiile consilierului, publicate pe pagina sa de Facebook au fost pe măsura declaraţiilor lui Firea: dure şi extrem de acide. „Este o calomnie și o minciună sfruntată! Nu am avut nicio legătură cu primăria până am fost votat în Consiliul General. Nu am schelete în dulap, sunt curat”, scrie consilierul Ciucu în postarea pe reţeaua de socializare. „Eu deja am mapat rudele, soțiile, prietenii PSD/ALDE/PMP”, a mai adăugat consilierul general PNL.





