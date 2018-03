Thriller la Congresul PSD: „Îmi vine să-mi rup hainele de pe mine şi să plâng”

Comitetul Executiv Național al PSD a acceptat, vineri, toate candidaturile depuse pentru Congresul extraordinar de sâmbătă, în contextul în care o parte dintre concurenți acuză imixtiunea președintelui PSD, Liviu Dragnea, în alegerea favoriților săi. Unul dintre candidați a dat frâu emoțiilor în fața presei.





„Sunt ca niciodată foarte emoţionat şi ştiţi foarte bine că nu am trac în faţa camerelor, nu am avut niciodată, nici când am fost la emisiuni cu ratinguri de milioane de telespectatori. Am emoţii acum şi de abia pot să ma stăpânesc. Pur şi simplu simt aşa, că îmi vine să îmi rup hainele de pe mine şi să plâng, la situaţia la care s-a ajuns”, a declarat Codrin Ștefănescu, candidat pentru funcția de Secretar General al PSD, unde îl va întâlni la Congres pe actualul titular al funcției, Marian Neacșu.

Ștefănescu a adăugat că lupta la Congres nu se va da între candidați, ci între Liviu Dragnea și unii candidați. “În momentul de faţă, avem candidaturi la preşedinte executiv şi la secretar general în felul următor: Dragnea, contra Nicolae Bănicioiu şi Cati Andonescu, ca secretar general, Dragnea împotriva lui Codrin Ştefănescu, iar Congresul (...) va decide mâine dacă votează şi cu cine votează”, a afirmat acesta.

Ştefănescu a zis că la Congres discursurile candidaţilor vor fi „foarte puternice”, și „foarte pornite din suflet".

E vina mea?

Întrebat despre social-democraţii care şi-au exprimat public nemulţumirile cu privire la Congres, liderul PSD Vrancea Marian Oprișan a zis:

”Nu înţelegeţi cum funcţionează Partidul Social Democrat. PSD este un organism viu, în care oamenii vorbesc, în care oamenii discută, iar la final aceste discuţii duc la soluţii pentru guvernarea ţării, pentru funcţionarea partidului”.

Cu privire la faptul că este singurul candidat al Regiunii sale pentru funcția de vicepreședinte bărbat, el a răspuns: „Eu ce vină am dacă niciun coleg din regiunea de Sud-Est nu a dorit să se înscrie? E vina mea?”

Ofertă

Nicolae Bănicioiu, candidat la funcția de președinte executiv al PSD, a spus vineri că în opinia sa, Viorica Dăncilă nu ar trebui "încărcată cu alte treburi”, având în vedere că este premierul României şi preşedintele organizaţiei de femei, astfel încât ar trebui să-și retragă candidatura pentru funcția pe care o vânează amândoi.

El s-a arătat dispus să negocieze o strategie comună cu al treilea candidat la fotoliul de președinte executiv, Ecaterina Andronescu.

