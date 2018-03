Vanghelie acuză jocurile de culise de la Congres: „Dureros și dramatic! Sunt multe femei în PSD care au PĂRERI”

Marian Vanghelie a criticat în termeni duri situația de la congresul PSD, menționând că ceea ce s-a întâmplat este „dureros și dramatic”.





„Ce se intampla astazi in PSD este dureros și dramatic. red ca astazi ar fi trebuit sa se vorbeasca despre lucrurile reale. Asta nu este partidul pe care il cunosc eu”, a declarat Vanghelie, la Antena 3.

„Astazi ar fi trebuit sa vina la congres toti oamenii din PSD, inclusiv presedintele de onoare, Ion liescu”, a mai spus fostul primar al Sectorului 5.

„Jumatate din sala ar fi dorit ca toti membrii PSD sa fi fost acolo. Am vazut un congres cu cativa copii...care vorbeau...am vazut un seminar despre femei. In PSD intotdeauna au existat femei care au avut pareri. Insa in partid exista oameni cu greutate care ar fi putut vorbi”, a încheiat Vanghelie.

Pagina 1 din 1