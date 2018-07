Dăncilă şi CONFLICTUL DE INTERESE. Salariul fabulos pe care îl încasează soțul premierului. Breaking news

Premierul viorica Dăncilă se apropie de postura unui conflict major de interese din punct de vedere moral și politic din cauza soțului, care este director în Petrom și care primește de la companie un salariu de aproximativ 6 mii de euro. Dar au fost perioade în care a încasat și 8 mii de euro.





Jurnalistul Lucian Davidescu explică într-un articol publicat pe romaniacurata.ro cum postura soțului premierului, dar și activitatea anterioară a Vioricăi Dăncilă ar putea influența o afacere de peste 10 miliarde de euro.

Înainte de a deveni europarlamentar, Viorica Dăncilă a fost inginer la Petrom în Videle. Tot acolo a lucrat și soțul său, Cristinel Dăncilă, care a devenit apoi director Petrom în Pitești, responsabil pe operațiunile din cinci județe.

„Un parcurs de carieră la fel ca oricare altul, dar care capătă o relevanță maximă acum, când decizii cu miză de peste 10 miliarde de euro pentru bugetul de stat ajung pe masa guvernului, susține Lucian Davidescu. Acesta arată cum concesionarii offshore fac lobby pentru ca forma legii offshore adoptată în final să fie modificată în favoarea lor prin OUG. Pe de altă parte, Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică o Hotărâre de Guvern care plafonează prețul gazului la 55 lei / MWh pentru următorii trei ani, măsură care va afecta și mai grav veniturile Petrom. „Asta face ca Viorica Dăncilă să se se apropie de postura unui conflict major de interese din punct de vedere moral și politic (nu și penal, întrucât legea exceptează în mod expres adoptarea de acte normative).

Oricare cetățean își poate pune întrebarea legitimă: Cui îi va fi loial prim-ministrul țării?”, scrie jurnalistul.

Viorica Dăncilă a lucrat la Petrom ca inginer de producție între 1988 și 2009. Din 1989 până în 1996 a fost și profesoară la Liceul Industrial din Videle. În 1996 s-a înscris în PSD ca simplu membru, apoi a avansat în partid, ocupând între timp funcții de consilier orășenesc respectiv județean. În 1999, Viorica Dăncilă este aleasă europarlamentar pe listele PSD și realeasă apoi în 2014.

În 2008, ultimul an de muncă la Petrom, Viorica Dăncilă a încasat 24.000 de lei, adică 2.000 de lei net pe lună. Soțul ei, Cristinel Dăncilă, a încasat 102.000 de lei, adică 8.500 de lei net pe lună (aproape 2.000 de euro).

În 2009, anul în care Viorica Dăncilă a devenit europarlamentar, Cristinel Dăncilă a fost și el avansat pe postul pe care îl ocupă și azi la Petrom, pentru un salariu aproape dublu: 195.000 de lei pe an. Între timp, salariul i-a fost mărit substanțial aproape an de an, ajungând astfel la 436.162 de lei în 2016 – adică puțin sub 8.000 de euro pe lună. În 2017, venitul lui Cristinel Dăncilă a coborât la 343.554 lei, adică 6.000 de euro net pe lună.

„Situații de acest tip sunt inevitabile în politică – mai devreme sau mai târziu oricare persoană cu funcție înaltă în stat va fi în postura de a lua decizii care o afectează și personal sau familial – așa că nu este cazul pentru vreun proces de intenție. Este o dilemă pe care un politician de bună-credință o va rezolva în interesul cetățenilor.

Totuși, acest gen de probleme ar fi bine-venit să fie tratate cu transparență maximă din partea decidenților politici, cu un plus de explicații față de situațiile obișnuite”, scrie Davidescu. Jurnalistul mai arată că soția șefului SIE primește de la OMV un salariu de 7000 de euro pe lună.

Lucian Davidescu spune că ar fi necesare reglementări administrative de transparență: Petrom și alte astfel de companii să publice toate angajamentele directe și indirecte care depășesc substanțial salariul mediu din companie.

Pagina 1 din 1