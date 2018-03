„S-a confirmat că SRI și Kovesi au distrus mediul de afaceri din România”. Acuzații grele din Statele Unite ale Americii

Marți, a apărut în presă un document intitulat „Planul Comun de Măsuri pentru eficientizarea activității de prevenire și combatere a evaziunii fiscale”, semnat în anul 2012, care instituia activități de monitorizare și supraveghere asupra unor persoane fizice și societăți comerciale care ar fi avut „potențial de evaziune fiscală”. În acest context, actul semnat de actuala șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, în calitatea sa de Procuror General al României, și fostul director la SRI, George Maior, pe vremea când îndeplinea această funcție de conducere, a fost aspru criticat de președintele Coaliţiei românilor din SUA, Chris Terhes.





Terhes a scris un mesaj pe rețeaua de socializare Facebook prin care explica punctele principale care ar trebui reținute, în opinia sa, din actul semnat de Ministerul Public, prin Kovesi, Ministerul Finanțelor, prin ministrul Gheorghe Ialomițeanu, SRI, prin Maior, Ministerul de Interne, prin ministrul Traian Igaș și Ministerul Justiției, prin secretarul de stat Alina Bica (semnând în locul ministrului Justiției, Cătălin Predoiu).

„S-a confirmat ceea ce am spus inca din 2015, ca SRI si Kovesi au distrus mediul de afaceri din Romania. Acum se vede ca acest lucru s-a facut si cu mana lui Catalin Predoiu, care si-a compromis iremediabil cariera politica.

Pe data de 22 martie a aparut in presa o copie a "Planului Comun de Masuri pentru eficientizarea activitatii de prevenire si combatere a evaziunii fiscale" semnat in ianuarie 2012 intre Ministerul de Interne (Constantin Traian Igas), Ministerul Public (Laura Codruta Kovesi), SRI (George Maior), Ministerul Finantelor Publice (Gheorghe Ialomiteanu) si Ministerul Justitiei (Catalin Predoiu).

"Monitorizarea contribuabililor cu potential de evaziune si frauda fiscala ridicat, a societatilor comerciale nou infiintate, clarificarea aspectelor practice rezultate in ultima perioada din activitatea de colectare a taxelor si impozitelor si intensificarea cooperarii interinstitutionale prin acordarea accesului la bazele de date specifice gestionate de catre institutiile de aplicare a legii cu atributii in domeniu si realizarea actiunilor comune pe cele 9 domenii prioritare de inverventie, impun adoptarea de masuri conjugate ale institutiilor de aplicare a legii nominalizate de HCSAT 69/2010", se spune in introducerea Planului Comun de Masuri.

Iata cum, din nou, printr-o hotarare a CSAT care e secreta s-au trasat atributii acestor "organe" pentru a face ceea ce nu aveau prevazut in lege.

Care a fost rezultatul acestui "plan comun de masuri"?

1. SUTE DE MII de firme mici si mijlocii falimentate si inchise, ceea ce a condus la milioane de someri, dintre care cei mai multi au trebuit sa ia calea strainatatii sa-si poata gasi un rost. Impactul negativ asupra societatii este iremediabil: sute de mii de familii distruse, copii care cresc fara cel putin unul dintre parinti, romani care au plecat si nu se mai intorc.

2. Securistii si-au protejat propriile firme care faceau evaziunea cea mai mare. Rezultatul a fost ca, dupa ce s-au inchis sute de mii de firme, rata colectarii de taxe a scazut pentru ca firmele ramase nu plateau taxe oricum.

3. Dupa ce a devenit Ponta premier, au fost detasari SUTE (!!!!!) de agenti SRI direct in ANAF, ca sa supravegheze actiunea de sugrumare a firmelor private mici si mijlocii.

