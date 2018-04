Condamnat la zeci de ani de închisoare, OMAR HAYSSAM cere întreruperea pedepsei

Tribunalul Dâmboviţa judecă, marţi, cererea de întrerupere a executării pedepsei din motive medicale a sirianului Omar Hayssam, încarcerat la Penitenciarul Mărgineni, acesta fiind condamnat în mai multe dosare.





Potrivit portalului instanţelor de judecată, dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului la data de 10 noiembrie 2017, în cauză fiind dispusă inclusiv efectuarea expertizei medico-legale, potrivit Agerpres.

Senatorul Traian Băsescu, preşedinte PMP, a declarat, în data de 12 martie, că a fost contactat telefonic şi a avut o întâlnire cu soţia lui Omar Hayssam, în cadrul căreia aceasta i-a relatat că fostul afacerist, aflat în închisoare, se află într-o stare gravă de sănătate şi este pe moarte.

"Apropo, că aţi adus vorba de Omar Hayssam. Eu am fost sunat de soţia dânsului. (...) Şi am primit-o, acum o lună. Mi-a spus că e extraordinar de bolnav şi probabil o să moară în închisoare. Sigur că, nu pot spune, am pe conştiinţă faptul că l-am adus (în România pentru a fi judecat - n.r.), că mi-am făcut datoria, dar nici n-aş vrea să moară cum au mai murit alţii în puşcărie. Dacă e în fază terminală, lasă-l Dumnezeului în arest într-un spital, lasă-l să fie tratat....dacă soţia lui mi-a spus adevărul, ştii. Adică, şi aici avem o problemă, cu penitenciarele, îi ţin până mor, ca pe amărâtul ăla de la Astra, Adamescu", a declarat Traian Băsescu la TVR.

Omar Hayssam a fost condamnat de instanţele din România în mai multe dosare: 20 de ani de închisoare pentru răpirea jurnaliştilor români în Irak, 16 ani de închisoare în dosarul "Volvo Truck", trei ani de închisoare în dosarul "Foresta Nehoiu", doi ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei.

Totodată, Hayssam a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 24 de ani şi patru luni închisoare în dosarul "Manhattan", în care a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru săvârşirea unor infracţiuni economice. În 2006, el a fugit din România, fiind adus înapoi în ţară în anul 2013, pentru a-şi ispăşi pedeapsa cu închisoarea.

Pagina 1 din 1