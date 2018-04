Compania ”Blue Origin”, deținută de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a lansat prima misiune spațială din 2018 (VIDEO)

Blue Origin, compania aerospațială nord-americană deținută de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a lansat duminică racheta suborbitală și naveta spațială New Shepard.





Misiunea marchează primul zbor de încercare din acest an și cel de-al doilea zbor al navetei spațiale New Shepard 2.0. Lansarea navetei spațiale New Shepard 2.0., planificată pentru duminică de către compania Blue Origin, a suferit o întârziere din cauza unei furtuni. Racheta a decolat la ora 117:07 GMT din aerodromul de încercare situat în vestul statului Texas.

Câteva minute mai târziu, racheta a făcut o aterizare verticală de succes. Este cel de-al optulea zbor spațial al companiei Blue Origin de la începutul testării navetelor de tip New Shepard. Prima lansare a modelului New Shepard 2.0 a avut loc în decembrie 2017. Alte șase zboruri au fost lansate cu ajutorul modelului anterior, New Shepard 1.0, la care compania Blue Origin a renunțat, între timp. Naveta spațială New Shepard 2.0 dispune de ferestre foarte mari, astfel încât viitorii pasageri vor avea parte de o priveliște uimitoare a lansării lor în spațiu. Noua capsulă spațială Shepard 2.0 este concepută pentru transporturi comerciale de aparatură și până la șase pasageri. Așadar, zborurile spațiale suborbitale au atât scopuri științifice, cât și turistice.

Compania are în vedere realizarea unei rachete și mai mari, denumită New Glenn, care ar putea concura direct cu SpaceX pentru contracte comerciale ce presupun lansări în spațiu. Totuși, așteptările sunt ca acest model să fie gata de zbor abia în 2020.

