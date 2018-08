COMOARA dezgropată din MINELE AURIFERE ale Apusenilor - are o vechime de 2.000 de ani și o valoare inestimabilă

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei (MNIT) găzduieşte astăzi expoziţia „O tăbliţă cerată de la Roşia Montană”, un prim eveniment dedicat acestui tip de exponat





Este vorba de două dintre „foile” unui triptic, descoperite în galeria Sfânta Ecaterina, în 1855, reprezentând un contract de împrumut încheiat la Deusara, în data de 20 iunie 162 e.n.. Potrivit Agerpres, tăbliţa cerată va fi expusă pentru o singură zi în cadrul muzeului. „Expoziţia are scopul de a releva unele dintre cele mai fascinante documente în limbile latină şi greacă descoperite la Roşia Montană şi care sunt reprezentative pentru istoria primelor secole ale erei creştine din aceste regiuni. Alături de pergament şi de papirus, tăbliţele cerate erau în antichitate un suport comun pentru scrierea de mână, pentru redactarea rapidă a unor texte legate de activităţile de zi cu zi. Tăbliţele reprezintă contracte de vânzare-cumpărare, contracte de muncă, de împrumut, liste de cumpărături, toate acestea sugerând o prosperă viaţă economică, cu diverse afaceri. Toate tăbliţele au fost găsite în galeriile de mină din zona auriferă a Munţilor Apuseni, ascunse în antichitate în scopul ocrotirii", se arată în comunicatul menţionat. Evenimentul este o primă acţiune dedicată acestui tip de exponat. În plus, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei mai pregăteşte, de data aceasta pentru vizitatorii Roşiei Montane care vor participa pe 18 august la Zilele Patrimoniului de la Roşia Montană, un atelier care îşi propune să pună la dispoziţia publicului larg, indiferent de vârstă, informaţii despre tăbliţele cerate, despre felul în care erau realizate şi despre cum scriau cei care locuiau aceste meleaguri în perioada romană. Atelierul expoziţiei „O tăbliţă cerată de la Roşia Montană” este un eveniment organizat în premieră, sub forma unei activităţi de tip educativ şi recreativ. Acesta va avea loc la Roşia Montană, în data de 18 august, începând cu ora 15.00.

„Ne bucurăm şi suntem onoraţi să participăm la diversele activităţi de profil cultural-istorice, nu doar din Cluj-Napoca, ci din întreaga zonă a Transilvaniei. De asemenea, invităm toţi vizitatorii şi localnicii Roşiei Montane să participe activ la acest atelier educativ, unde veţi afla direct de la specialişti cum scriau romanii, ce fel de materiale foloseau, ce erau tăbliţele cerate şi la ce foloseau ele. Împreună vom încerca să confecţionăm o astfel de tăbliţă cerată", a declarat directorul MNIT, Felix Marcu. „Zilele Patrimoniului la Roşia Montană”, eveniment realizat anual, reuşeşte să adune într-un loc unic iubitori de natură şi de patrimoniu. Evenimentul este dedicat patrimoniului arheologic al zonei, fiind o manifestare anuală, organizată de voluntarii Asociaţiei ARA (Arhitectură, Restaurare, Arheologie) în colaborare cu diverse organizaţii şi cetăţeni implicaţi în protejarea patrimoniului şi susţinerea dezvoltării durabile a Roşiei Montane. Asociaţia a fost înfiinţată din dorinţa de conservare a patrimoniului, care a fost mânată de idealul de a nu transforma prezenţa omului în societate într-un element distructiv al trecutului. Pe lângă tururi ghidate, expoziţii şi proiecţii de filme documentare, organizatorii pregătesc pentru cei ce vor vizita Roşia Montană în perioada 15-19 august o serie de ateliere tematice, printre care şi cel dedicat tăbliţelor cerate, realizat în colaborare şi cu participarea Muzeului Naţional de istorie a Transilvaniei. Evenimentele sunt organizate în regim de voluntariat, iar invitaţii speciali participă din dorinţă şi dedicare. Locaţia evenimentului, Roşia Montană, nu este doar un mic sat românesc din Apuseni, ci „este cel mai semnificativ, extins şi divers complex de mine de aur romane descoperit până în prezent, în lume” - conform evaluatorilor UNESCO. Expoziţia „O tăbliţă cerată de la Roşia Montană” astăziva fi prezentată, de la ora 13.00, la sediul MNIT din Cluj-Napoca.

Pagina 1 din 2 12