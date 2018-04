Comisia SRI TRIMITE SOLICITĂRI către CSAT, pentru DOCUMENTE care arată SARCINILE SERVICIILOR. Manda: „A fost ÎNTREBAT și Maior”

Preşedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii SRI, Claudiu Manda, a anunţat că va fi solicitat avizul CSAT, în vederea obţinerii unor hotărâri care au vizat sarcini sau decizii pentru Serviciul Român de Informaţii.





Manda a afirmat că au existat probleme cu privire la solicitarea trimiterii unor documente către Comisie, chiar dacă ar fi copiate, potrivit agerpres.ro. „Am hotărât să trimitem o adresă către CSAT, pentru că noi am solicitat SRI o serie de hotărâri ale CSAT care vizează sarcini pentru SRI sau o serie de decizii pe care Serviciul Român de Informaţii ar fi trebuit să le respecte. Pe toate pe care le-am solicitat la Direcţia Juridică le-am văzut, dar atunci când am solicitat să ne fie trimise la comisie, fie şi în copie, au spus că ar fi nevoie de avizul CSAT. Nu cred că CSAT se va împotrivi, dar am hotărât să trimitem o adresă către CSAT, în care să fie de acord ca documentele care ne sunt necesare în activitatea noastră de control şi care vizează activitatea SRI, să existe acest acord al CSAT, ca documentele să ne parvină de la SRI sau de la CSAT, dacă le putem solicita de la ei", a precizat el, într-o declaraţie acordată presei la Palatul Parlamentului. Manda a menţionat că membrii Comisiei parlamentare au fost marţi în control la Direcţia Juridică din cadrul SRI. „Sunt destul de multe lucruri cu care noi ne-am lămurit. Am solicitat şi o serie de documente să ne parvină la comisie, pentru a le avea şi analiza cu mai multă atenţie şi să ne uităm atunci când vom avea raportul pe care îl vom prezenta Parlamentului. Unul dintre lucrurile care ne-au interesat a fost geneza protocolului - a fost întrebat şi domnul Maior, a fost întrebat şi domnul Coldea cum s-a ajuns la acest protocol din 2009. Ne-am uitat pe documentele de acolo, am înţeles că în anul 2007, la iniţiativa Parchetului, a fost o adresă către SRI de a se modifica un protocol mai vechi, din 2005, protocol pe care îl avem la comisie şi pe care în anul 2007, cred, comisia l-a analizat. După care a existat o echipă de lucru, formată din procurori şi ofiţeri ai SRI. Am înţeles că în anul 2008 a mai fost schimb de adrese între Serviciu şi Parchet pe diferite modificări, s-a agreat o formă finală şi în anul 2009 s-a semnat acest protocol", a menţionat el.

Pagina 1 din 1