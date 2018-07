Comisia Europeană dă MAI MULȚI BANI pentru dezvoltarea INDUSTRIEI TEXTILE

Comisia Europeană a anunțat că este interesată ca țările membre să dezvolte proiecte care să genereze locuri de muncă în domeniul IMM-urilor, implicit în industria textilă.





Reacția CE vine ca urmare a interpelării făcute de europarlamentarul român, Maria Grapini. Deoarece este industria care a consacrat-o ca femeie de afaceri, umanista Maria Grapini militează intens, de la preluarea mandatului de europarlamentar, pentru industria textilă națională și, evident, europeană.

Maria Grapini a condus patronatul din domeniu, la nivel national, și cunoaște în amănunt barierele de care s-au izbit și se izbesc și în prezent textiliștii.

Îninterpelarea făcută Comisiei Europene ea a insistat pentru o implicare serioasă și coerentă, din perspectiva viitorului acestui domeniu, deloc ferit de probleme sau sincope legislative. Maria Grapini punctează, în documentul trimis CE, că industria textilă europeană are o tradiție îndelungată și reprezintă unul dintre sectoarele industriale de bază ale economiei Uniunii Europene. „Pentru a se afirma ca lider pe piețele globale și pentru a-și menține locurile de muncă, industria textilă și a confecțiilor din Europa are nevoie de idei inovative, de programe europene de finanțare. În industria textilă peste 90 la sută dintre companii sunt IMM-uri și există o concurență de multe ori necontrolată, ce vizează aspectele legate de standardele de calitate și de prețurile reale, generată de produsele provenite din țările terțe. Recent, la Bruxelles, a avut loc întâlnirea EURATEX 2018, la care investitorii din industria textilă au subliniat faptul că industria textilă europeană are nevoie de noi investiții, de un acces mai facil la finanțări, de sprijinirea inovării și cercetării în domeniu. Ce măsuri va lua Comisia și ce facilități vor fi create pentru a încuraja dezvoltarea industriei textile europene, având în vedere că în acest domeniu lucrează un număr important de angajați, în special femei?”, a scris Maria Grapini Comisiei.

În răspunsul dat, CE arată că în propunerile pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, creșterea investițiilor va rămâne o prioritate pentru comisie, în special prin programul InvestEU.

