BOMBĂ! Comisia Europeană INTERVINE după modificarea Codului Penal. Gest FĂRĂ PRECEDENT

Coaliția PSD-ALDE continuă să fie criticată pentru adoptarea amendamentelor privind Codul Penal. Nu doar pe plan intern, ci și pe plan european.





Comisia Europeană avertizează că, în calitate de gardian al Tratatului UE, nu o să ezite să intervină în bunul mers al Justiției în România. Prin purtătorul de cuvânt, Comisie Europeană afirmă că ”nu vom ezita să acționăm atunci când e nevoie să asigurăm compatibilitatea cu tratatul UE” a legislației române, notează g4media.ro

”Comisia urmărește îndeaproape și cu îngrijorare crescută evenimentele din România”, se mai arată în declarația Bruxelles-ului.

Este pentru prima oară când Comisia amenință practic cu măsuri dacă legislația română va intra în coliziune cu cea comunitară.

Declarația completă a Comisiei (eng.):

The Commission is following closely and with growing concern the ongoing developments in Romania. We, as well as other international partners and Member States, have repeatedly stressed, that the fight against corruption and ensuring an independent, professional judiciary is of paramount importance. This is also the core of the Commission’s CVM reporting. It is crucial for Romania now to intensify efforts and avoid backtracking on past achievements In this context we are closely following the judicial and criminal codes reforms in Romania. We take note that the criminal code reform has been passed by the Romanian Parliament. We will examine the final texts of the legislation for its compatibility with relevant EU law in the field of criminal justice and police cooperation and international standards. As the guardian of treaties we will not hesitate to take action where necessary to ensure such compatibility.

