Colibășanu deschide rută nouă pe Everest

Alpinistul Horia Colibășanu a plecat, joi, în Himalaya pentru a deschide o nouă rută spre cel mai înalt vârf al lumii, Everest.





Expediția din 2018 va începe pe data de 3 aprilie, odată cu trekkingul pe Valea Khumbu, în Nepal, şi se va încheia la sfârşitul lunii mai.

“Expediţia din acest an este o provocare pentru mine, ca alpinist de mare înălţime. Mi-am propus să încerc deschiderea unei rute noi de urcare pe vârful Everest, bazându-mă pe experienţa de până acum şi în special pe cea de anul trecut, când am reuşit să rămân mai multe zile la rând la altitudine de peste 8.000 de metri”, a spus Horia Colibășanu despre obiectivul din acest an.

Sportivul român îl va avea ca partener de expediție pe Peter Hámor, alpinistul slovac în vârstă de 53 de ani, alături de care Colibășanu are o experiență de echipă ce însumează opt ani. Hámor a urcat pe toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri de pe Himalaya. “Peter Hámor este unul dintre alpiniştii pe care eu îi apreciez foarte mult. Este un bun sportiv, rapid şi are multă experienţă în Himalaya. Contez mult pe echipa noastră pentru succesul acestei ascensiuni, având în vedere provocarea pe care ne-am ales-o în 2018 ”, a mai adăugat Horia Colibășanu.

Aceasta este cea de-a 20-a expediție internațională a lui Horia Colibășanu şi cea de-a 150a în Himalaya.

Ascensiunea pe Everest este un proiect al Clubului Sportiv Alternative Timișoara, club afiliat la Federația Română de Alpinism și Escaladă care derulează şi monitorizează proiecte de alpinism în calendarul sportiv internațional.

