Operațiunea prin care Coldea l-a silit pe Iohannis să-i ceară demisia lui Maior. Un judecător, arestat. Interviu eveniment

La mijlocul lunii ianuarie 2015, George Maior îi acordă un interviu lui Dan Andronic în care critica în termeni duri respingerea Legilor Big Brother la Curtea Constituțională. Câteva zile mai târziu, pe 22 ianuarie, judecătorul Curții Toni Greblă este chemat la DNA și pus sub învinuire. Pe 27 ianuarie, Maior își dă demisia, act acceptat imediat pe președintele Klaus Iohannis. Pe 2 februarie, DNA cere aviz pentru arestarea lui Greblă. Sebastian Ghiță leagă toate aceste evenimente de generalul Florian Coldea.





Ion Cristoiu: Nu teoria. Spuneţi-mi faptul. I-aţi invitat?

Sebastian Ghiţă: Sigur că i-am invitat. George Maior deja părăsise conducerea serviciului şi nu în nişte termeni eleganţi. În ciuda opoziţiei şi a directivei, a rugăminţii, orice vreţi, a lui Maior către Coldea „să nu cumva să îndrăzniţi să arestaţi sau să faceţi dosar unui judecător al Curţii Constituţionale! Că asta mai lipseşte să mai faceţi”. Coldea nici nu l-a băgat în seamă şi a produs acel moment cu Toni Greblă. Vă aduceţi aminte?

Operaţiunea „Struţii lui Greblă”

- Eu îmi aduc. A fost un moment cumplit. Un judecător a fost arestat pentru nişte struţi. Şi toată lumea i-a pus pe seama lui Maior. Mai ales că dăduse înainte un interviu în care spunea.. Deci nu a fost opera lui Maior?

- Eu cred că… văzând interviul… I-am şi reproşat, i-am spus lui Coldea direct: „eu cred că tocmai ţi-ai zburat directorul din serviciu. Şi cred că ai făcut-o intenţionat. Şi pe mine nu mă păcăleşti. Că nu se poate să nu ştie nimeni din serviciu nimic de faptul că preşedintele îl cheamă pe director şi îi cere demisia. Or, mie… Le spunem altora că preşedintele n-a ştiut nimic şi tu, Coldea, n-ai ştiut nimic şi Maior s-a dus la preşedinte fără să ştie nimic, luat de la Bilanţul MAI-ului. Nu, eu cred că, cu toată prietenia, punându-se la dispoziţia Cotrocenilor şi având nevoie ca un director apropiat Cotrocenilor să vină la SRI, eu cred că, stârnindu-se acea dezbatere în societate şi văzând interviul lui Maior, în mintea lui Florin Coldea a apărut această oportunitate. Şi a produs evenimentul cu Toni Greblă şi cu struţii…

Iohannis i-a cerut demisia lui Maior

- Care a curs în defavoarea lui..

- Care a curs în defavoarea lui Maior. Şi, din ce ştiu eu că s-a întâmplat între preşedintele Iohannis şi George Maior, motivul formal folosit de preşedinte împotriva lui Maior a fost „mi-aţi creat un dezechilibru în Stat. Un judecător al Curţii Constituţionale nu se arestează. Vă rog să vă daţi demisia”. Ceea ce Maior a şi făcut în acel moment.

- E prima dată... E o dezvăluire extraordinară…

- Aşa cred eu. Florin a negat şi a zis „Eh, inventezi… Îmi creezi o problemă…”

- E limpede că a fost demis… e o dezvăluire că Iohannis, chiar dacă avea el jocurile lui, a fost corect că „nu se arestează”…

- Acest reproş al lui Florin şi această idee a venit la câteva luni după momentul Cheia. Cert este că la Cheia, Maior nu mai era director. Deci putea să vină fără nici o problemă…

- A fost şi Maior?

- A fost şi Maior. Eu eram membru în Comisia SRI…

- Şi urma să fie discutat după denunţul lui…

- Coldea a ezitat dacă să vină, dacă să nu vină, dar s-a gândit că ne ţine pe amândoi mai calmi şi că, totuşi, să ne arate puţină prietenie…

- Deci dumneavoastră l-aţi invitat pe Maior, să înţeleg…

- Pe amândoi i-am invitat. Chiar am insistat să vină şi Coldea. Nu mi-am propus niciodată să îi filmez sau să fac vreo poză dacă nu erau camerele alea pe acolo…

- Aţi discutat şi despre denunţul Elenei Udrea că era 1 februarie…?

- Da. Şi era puţin nervos pe mine că îi cam deschisesem ochii…

- Asta şi eu aş fi fost. Rezulta din denunţ şi din jurnal că dumneavoastră eraţi un fel …

- Şi credeţi că eu am stat să mă uit la toate falsificările, porcăriile şi măsluielile ăstora fără să încerc să fac nimic în atâţia ani? Ca şi Maior, ca şi Ponta, am încercat până la limita distrugerii vieţii…

- Nu mai citesc din toate astea… Dacă vreţi…

-… să ne opunem ideilor nebune ale lui Coldea şi ale Codruţei.

„Niciodată Coldea nu se dădea pe mâna cuiva”

- Staţi că am venit cu toate astea (arată spre documente, n.r.). Am şi citatele Elenei Udrea despre dumneavoastră.

- Şi eu am avut o formă de dizidenţă şi de… blocare a lui Coldea!

- Domnule Ghiţă, Elena Udrea spune de vreo două, trei ori, în jurnal despre dumneavoastră, că a aflat ea de la Alin, că Dorin Cocoş v-a adus 500 de mii de euro…

- Aia e o minciună.

- E o minciună?

- E o minciună. Da. Niciodată Coldea nu se dădea pe mâna cuiva să-i ceară bani, „dă tu, dă-i ăluia!”… Never!

- Aicea m-aţi convins că nu cred că era atât de …

- Şi o să vă spună şi Cocoş… Cred că a şi spus-o. Never! Eu aveam o relaţie bună cu Cocoş şi Elena a mai spus nişte tâmpenii pe acolo, cu copiii, cu 500.000 de euro… Hai că Elena mai făcea şi lucrurile mai dramatice… Dar, e adevărat că, uneori, ca să ne convingem eu, Maior, alţii că la urechile lui Băsescu ajung şi informaţiile despre abuzurile şi porcăriile care se întâmplă sub conducerea lui Coldea şi Kovesi, îi mai spuneam Elenei câte ceva…

- Ah, d-aia vă întâlneaţi cu ea… Înţeleg că doamna Udrea era un fel de hub aşa… adică serviciile ziceau, dumneavoastră ziceaţi… deci sigur ajunge la Traian Băsescu… Interesant! E o dezvăluire de istorie…

- Traian Băsescu, de foarte multe ori....

-… O asculta

- O mai folosea… o trimitea „du-te până la Ponta, du-te până la!”… Şi, dacă vă aduceţi aminte, o perioadă se dădeau lupte pe numirile noi, la DNA, la… Şi Elena Udrea, Dragnea, chiar şi Ponta vroiau să o împingă şi să o susţină pe Bica sau pe alţii… De fiecare dată s-au făcut eforturi uriaşe ca pe gâtul lui Traian Băsescu să fie băgată Codruţa Kovesi. Începând cu al doilea mandat de la Parchetul General, apoi cu primul mandat de la DNA şi, mă rog, al treilea mandat de la DNA pe care l-a luat singură că… a arestat mandatu’. A arestat pe toată lumea până când a obţinut al treilea mandat.

Recapitularea bombei de presă

- O cunoaşteţi pe Elena Udrea… Credeţi că, în eventualitatea unei condamnări, s-ar putea întoarce împotriva lui Traian Băsescu şi să spună şi ea…? Toată lumea pe asta pariază!

- N-ai ce să spui atât de multe despre Traian Băsescu. S-au spus destule. Ce să spună Elena Udrea de Traian Băsescu? Că n-a făcut Băsescu afaceri cu Udrea. Nu a trimis-o Băsescu să ia bani… Ea săraca se zbătea în campanile lui Băsescu, în campanile PDL-ului pentru ea, pentru alţii… Nu văd vreo formulă ca Elena Udrea să spună „eu am luat bani de nu ştiu unde că m-a pus Băsescu şi am împărţit jumătate jumătate”. Nu cred că Traian Băsescu a făcut afaceri cu Udrea.

- Deci nu ar avea ce să spună?

- Nu cred. Şi sper. Totuşi, ne-a fost preşedinte. Aţi vrea să vedem un preşedinte…?

- Nuuu… Îmi stă gândul, şi vreau să recapitulez pentru cei care se uită, povestea cu Greblă care este senzaţională. Aşadar, după dumneavoastră – şi mă contraziceţi, dacă eu nu spun corect! – ştirea…

- Maior dă interviu… Cu Big Brother, cu mai ştiu eu cine şi spune că cei de la Curtea Constituţională nu înţeleg cât de grav e dacă o să ne explodeze o bombă în ciorbă într-o zi…

- Corect!

- Şi apare imediat o zumzăială în ziare.com, pe la Dogioiu, pe la Piţigoi, pe la tot felul de avertizori de ăştia, că, vezi Doamne!, Maior întinde coarda, „cum adică îşi permite să se lege de judecătorii Curţii Constituţionale?”, că atunci îi plăcea Doamnei Dogioiu Curtea Constituţională!... Şi, după aceea, eu asist la acea discuţie dintre Maior şi Coldea: „să nu îndrăzniţi să arestaţi vreun judecător al Curţii… e ultima oară când vă spun că văd ce faceţi, simt ce faceţi”… Şi, a doua zi, hop, breaking news la televizor, Greblă arestat şi nu a mai trecut mult până când… Bun. Aceleaşi zumzăieli mediatice şi avalanşă de prelucrare mediatică a lui Maior. „Domn’e, cum ai îndrăznit să ameninţi un judecător şi după aia îl şi arestezi, cum să se întâmple aşa ceva?”…

Fostul prieten al Laurei Codruța Kovesi face previziuni asupra cererii de revocare din funcție a șefei DNA. El crede că ea își va termina mandatul, dar recunoaște că documentul întocmit de ministrul Justiției Tudorel Toader poate avea urmări în mai multe dosare

Ion Cristoiu: Încă o operaţiune…

Sebastian Ghiţă: Demnă de mintea lui Coldea…Şi preşedintele a zis „Maior, dă-ţi demisia!”.

- Preşedintele ştia?

- Şi dacă a ştiut, şi dacă n-a ştiut, la aşa o prăjitură, o aşa oportunitate nu putea să rateze.

„Erau ca dulăii care mănâncă găini prin curte”

- Penultima întrebare. Eu… Sunt unii colegi din presă pe care îi aud la televizor şi scriu lucruri bune că s-au schimbat multe lucruri la SRI de când a venit domnul Hellvig… Eu sunt aşa, sceptic, şi cred că este o operaţiune de PR. Dumneavoastră ce părere aveţi?

- Că s-au schimbat. În primul rând a înţeles şi a găsit o formulă şi un mecanism să îl convingă pe Coldea să se oprească din aceste chestiuni. Doi: a depărtat serviciul de această entitate neconstituţională care funcţionează fără de lege, cu acoperiţi, cu înregistrări, fără mandate, cu provocări… şi, dacă în perioada Maior-Coldea vedeam frazele alea „dosar cu sprijinul SRI”, o autostradă cu sprijinul SRI nu vedeam. Eu am zis: „o autostradă cu sprijinul SRI n-am văzut. În loc să-i urmăriţi pe ăia să lucre (sic!) mai repede, staţi şi ne bateţi pe noi de dimineaţă şi până seara”. Şi cred că şi o reaşezare a raporturilor interne şi o mai mare scrupulozitate şi o îndepărtare a celor care se obişnuiseră la… Erau ca dulăii care mănâncă găini prin curte… ştiţi, la un moment dat, îi mai mută de lângă găini… Are acelaşi tip de abordare pe care a avut-o şi Maior şi care este mai înţeleaptă, mai constructivă… Cred că e un director care mai degrabă îşi doreşte ca România să facă sută la sută absorţie fonduri europene decât să meargă la bilanţul la care ne batem cu corupţia, dar (corupția) creşte an de an.

