Coldea, în spatele unui PROIECT MEDIA DE ANVERGURĂ. Zvonul s-a propagat rapid. Apar şi NUMELE UNOR GREI DIN POLITICĂ

Fostul prim-adjunct al SRI, generalul Florian Coldea, ar urma să preia controlul unei importante televiziuni generaliste cu sediul în București.





Controlul televiziunii Prima, deținută de Cristian Burci, urmează să fie preluat de Adrian Tomșa, proprietarul posturilor Look TV, informează Paginademedia.ro. Realitatea TV susține că în spatele achiziției se află Grupul de Cluj, adică Vasile Dîncu și noul profesor de la Babeș-Bolyai, Florian Coldea.

Tomșa, cel care urmează să preia controlul Prima TV, potrivit surselor Paginademedia.ro, operează stațiile Look TV și Look Plus, dar și site-ul Profit.ro. Mai mult, acesta urmează să lanseze și postul de televiziune de business Profit.

Adrian Tomșa este cunoscut ca un apropiat al omului de afaceri Zoltan Teszari, patronul DIGI, supranumit mogulul fără chip. Cristian Burci, patronul actual al Prima TV, este cunoscut drept mogulul binomului SRI-DNA. Acum câţiva ani a fost reţinut şi apoi dosarul a fost închis, scrie flux24.ro.

În noua formulă, grupul va opera posturile generaliste Prima TV, Look TV și Look Plus, canalul de business Profit.ro și site-ul economic, scrie buget.ro.

Prima TV va primi o „injecție” cu fotbal după preluarea stației de către Look TV, care deține o serie de drepturi de difuzare pentru mai multe competiții, susţine Realitatea.net.

