VERIȘORUL LUI COLDEA a ajutat denunțătorii din dosarele DNA să își păstreze AVERILE. Cine este discretul domn Rareş? DEZVĂLUIRI EPOCALE despre SISTEM

Jurnaliștii de la B1 TV au dezvăluit în emisiunea lui Silviu Mânăstire, de miercuri seară, modul în care, în multe dosare grele ale DNA, denunțătorii funcționarilor publici au rămas cu banii care ar fi fost acordați ilegal de către indivizii care i-au sprijinit. Motivul, spune aceeași sursă, ar fi avocatul Rareș Dan, care ar fi rudă cu fostul adjunct al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea.





Or, după cum știm, Binomul funcționa cu motoarele în plin numai pe o anumită direcție, dată de celeritatea justiției. Același avocat i-a reprezentat și alte persoaneje celebre care au rămas cu banii după ce au făcut denunțurile: Dinu Pescariu sau Claudiu Florică sunt unii dintre aceștia.

Apariție-SURPRIZĂ a lui Coldea la un eveniment RESTRÂNS. Întâlnire de GRADUL ZERO cu un alt MEMBRU din gruparea „Noi suntem Statul!” FOTO

Ani de zile bugetul României a fost devalizat cu bestialitate. Au început apoi să apară dosarele penale, încet, încet, începând cu 2012, 2013, 2014 și toată lumea se aștepta ca politicienii și oamenii de afaceri, care au furat statul să facă închisoare iar banii să fie recuperați. Denunțătorii, ca un făcut, ajung la DNA băgați pe ușa din dos. Dau declarații, fac denunțuri, rămân cu banii și în libertate. Dar ce îi unește? Am reușit să găsim un personaj care îi unește pe toți. Florică, Pescariu, mogulul imobiliar Vișoiu - cel cu retrocedarea de 80 de mil de euro de la ANRP -, pe toți îi leagă un personaj cheie.

Cât câştigă Florian Coldea, fostul prim adjunct al SRI? Şi condiţiile de cazare sunt de apreciat…

În răsunătorul dosar ANRP în care sunt condamnați, în primă instanță, Horia Georgescu (fost șef al ANI) și fosta directoare din Ministerul Justiției, Ingrid Mocanu, acuzați că ar fi dispus despăgubiri presupus ilegale de peste 84 de milioane de euro, există hotărâri care, parcă dau peste mână statului român când acesta încearcă să recupereze prejudiciile. Curtea de Apel București a anulat despăgubirea de 84 de milioane de euro dispunând repunerea părților în situația anterioară. Ceea ce înseamnă că beneficiarul despăgubirii record, samsarul de drepturi litigioase Valentin Vișoiu trebuie să dea banii înapoi statului.

Coldea, acuzat de TRĂDARE: „Ați dispus MONITORIZAREA OFIȚERILOR cu cele mai înalte funcții în armată? Cum ați valorificat informațiile?”

Vișoiu nu are, însă, sechestru pe avere astfel încât poate, până la un verdict final de condamnare, să își pună averea la adăpost. Asta pentru modul în care DNA și-a bazat rechizitoriile. Omul de afaceri nu are sechestru pentru că are în dosar calitatea de martor. El a fost denunțătorul funcționarilor care l-ar fi ajutat să dea tunul imobiliar imens. În cazul în care statul nu are cum să-și recupereze prejudiciul de la beneficiarul despăgubirii, judecătoarea Curții de Apel a dispus ca prejudiciul să fie recuperat de la inculpați. Adică de la funcționarii care l-ar fi ajutat și au aprobat despăgubirea.

Pagina 1 din 2 12