Coldea, acuzat de TRĂDARE: „Ați dispus MONITORIZAREA OFIȚERILOR cu cele mai înalte funcții în armată? Cum ați valorificat informațiile?”

Fostul şef al SPP, Dumitru Iliescu, îl acuză pe fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, că a trădat ţara, întrebându-l dacă a dispus monitorizarea unor şefi de rang înalt din Armata Română şi ce fel de informații a transmis reprezentanților partenerului strategic, inclusiv în cadrul întâlnirilor dese cu aceștia în vilele de protocol sau în alte obiective ale SRI.





Reamintim că, după audierea în Comisia de Control al SRI de săptămâna trecută, fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a făcut referire la persoane care trădează interesele ţării, dând exemplu pilda lui Iuda: "Unii, în mod vizibil, practică, astăzi, acelaşi lucru cu interesele statului român".

Redăm integral replica fostului șef al SPP, Dumitru Iliescu.

”Îi cunosc foarte bine deficitul în capacitatea de a evalua corespunzător o situație sau alta și, în consecință, nu am dat nicio importantă aberațiilor prezentate în față Comisiei de control SRI, până în momentul în care a început să vorbească despre trădare și trădători. Cât tupeu poate să aibă acest individ... El, care A TRĂDAT România fără nicio reținere, ne vorbește despre trădare, arată cu degetul către alțîi, îi dojenește precum lupul moralist. Am prezentat, în postările anterioare, ce și cum a trădat. Nu am să reiau în această postare afirmațiile deja cunoscute.

Am să-i pun doar câteva întrebări pe care un prieten m-a rugat să i le adresez: Pentru că tot ne vorbiți de Iuda și de trădare, poate ne spuneți dacă ați dispus monitorizarea complexă a ofițerilor cu cele mai înalte funcții în armată, pornind de la Șeful Statului Major General, și continuând cu șefii statelor majore ale categoriilor de forțe armate, și nu numai. Dacă i-ați monitorizat pe aceștia și pe cei cu funcțiile cele mai importante în celelalte structuri componente ale Sistemului Național de Apărare, poate ne spuneți și cum ați valorificat informațiile culese în acest mod, și câte dosare pe siguranță națională s-au deschis la Parchetul General pe numele lor. De asemenea poate faceți precizări la solicitarea cui ați început acest demers și cui i-ați transmis informațiile respective.

Suntem curioși, în același timp, să ne spuneți ce fel de informații ați transmis reprezentanților partenerului nostru strategic, inclusiv în cadrul întâlnirilor foarte dese cu aceștia în vilele de protocol sau în alte obiective ale SRI, și dacă, prin transmiterea acestora, a fost afectată în mod grav sau nu Siguranța Națională a României. Dacă nu va mai amintiți, rugați-l pe domnul George Maior, șeful și complicele dvs. să vă ajute... Hoțul strigă hoții! Iuda țipă că alții au săvârșit trădarea...”, a scris Dumitru Iliescu pe pagina sa de Facebook.

