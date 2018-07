Codrin Ștefănescu, reacție la criticile Comisiei de la Veneția: „Mergem până la capăt”

PSD a precizat prin secretarul general Codrin Ștefănescu că recomandările trimise vineri de Comisia de la Veneția asupra legilor justiției sunt doar consultative





Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat vineri la Digi 24 că recomandările trimise vineri de Comisia de la Veneția asupra legilor justiției sunt doar consultative și anunță că PSD va merge ”cu modificările până la capăt”.

„Am ținut deja cont de recomandările Comisiei de la Veneția, am ținut cont de reglementările țărilor europene, am ținut cont în primul rând de drepturile și libertățile cetățenești. Acest material al Comisiei de la Veneția este consultativ, are o serie de recomandări, e un fel de răspuns pentru delatorii de la PNL și USR, dar cu niște recomandări. În acest raport, trebuie să vă uitați cu foarte mare atenție pe final, scrie așa: că în toate țările UE, unde Curtea Constituțională decide ceva, lucrurile sunt conform deciziilor curții”, a spus Codrin Ștefănescu.

”Cu toate aceste modificări mergem până la capăt. Când poporul român o să spună că dl Dancă și dl Orban pot să schimbe totul după mintea lor vă vor da și votul pentru treaba asta”, a mai spus secretarul general adjunct al PSD când a fost întrebat cum va reacționa PSD la criticile Comisiei de la Veneția.

Comisia de la Veneția solicită autorităților de la București să revină asupra modificărilor aduse legilor Justiției, în special, în ceea ce privește numirea și revocarea procurorilor șefi ai principalelor parchete – DNA, DIICOT și Parchetul general, potrivit raportului preliminar publicat vineri, conform g4media.ro.

Pagina 1 din 1