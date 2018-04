Asta să fie FEMEIA care îi pune capac lui CODIN MATICIUC? A cucerit o ZEIȚĂ a FRUMUSEȚII. Foto în articol

Se pare că vestitul băiat de pe „Nordului”, Codin Maticiuc, a făcut încă o cucerire spectaculoasă. Acesta a fost surprins alături de o zeiță a frumuseții la un eveniment monden.





Faimosul băiat de oraş, Codin Maticiuc, a bifat pe lista lui numele mai multor femei celebre. Carisma lui le-a atras pe acestea ca pe bandă rulantă şi cu siguranţă, mulţi bărbaţi şi-ar dori să fie în locul lui. Ce le face, cum le învârteşte şi cum le ameţeşte doar el ştie. La ultimul eveniment la care a participat, Codin Maticiuc nu a fost singur. Consumatorul de suflete a făcut o altă victimă. Şi de data aceasta, surprinzător, nu mai este vorba despre nicio divă mondenă, conform Antena Stars.

Este brunetă, are părul lung şi drept, ochii negri şi i-a cucerit inima craiului de Dorobanţi. Dar cucerirea nu a avut loc aseară. Fata este "victima" lui Codin de mai mult timp. Chiar dacă aseară păreau distanţi şi nu dădeau deloc semne că între ei ar fi ceva, noi am căutat şi am analizat bine situaţia. Şi am găsit ceva ce, cu siguranţă, nu şi-ar fi dorit să aflăm nici Codin, dar nici misterioasa Andreea.

Domnişoara alături de care şi-a făcut apariţia Codin Maticiuc nu e de ieri, de azi în viaţa lui. E de luni bune şi e fix fata în braţele căreia a petrecut clipe "nebune" tocmai în Miami.

