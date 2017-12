Coaliția pregătește sancțiuni pentru sfidarea comisiilor parlamentare de anchetă

Deputatul PSD care vrea să ofere puteri sporite comisiilor parlamentare de anchetă a explicat EVZ că, deși este „prea devreme” pentru introducerea în România a unor măsuri draconice din alte state europene, este obligatorie sancționarea persoanelor care refuză să se prezinte la audieri





Președintele Comisiei parlamentare de anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009, Oana Florea (PSD), a declarat pentru „Evenimentul zilei” că lucrează la un proiect de lege organică privind funcționarea comisiilor de anchetă, o premieră în România. Propunerea legislativă urmează să fie asumată de comisia pentru alegerile din 2009, odată cu depunerea raportului care cuprinde concluziile investigației parlamentare, și ea va fi susținută, în primul rând, de parlamentarii din coaliția de guvernare. Florea a spus că proiectul ar putea deveni public în acest an.

Modele europene

Florea a dat exemplu Belgia, unde, pentru a putea fi puse în aplicare deciziile președintelui comisiei de anchetă, forului legislativ i se atribuie un procuror de la nivel de Curte de Apel, astfel încât să nu existe imixtiune între puterile statului. Cu toate acestea, social-democrata consideră că, în România, pentru o astfel de reglementare este „mult prea devreme” pentru că „s-ar face un mare scandal”. „Adică, de exemplu, dacă președintele comisiei are nevoie de o percheziție sau de o aducere cu mandat atunci procurorul desemnat pune în aplicare ceea ce i s-a cerut de la comisie”, a declarat Florea pentru EVZ.

Sancțiuni

Potrivit acesteia, proiectul urmează să prevadă cum vor fi sancționați cei care refuză colaborarea sau care nu se prezintă în fața unei comisii de anchetă parlamentare.

„Am văzut că în alte state este amendă penală în euro, cu sume chiar considerabile de câteva mii de euro. Există în alte state și pedeapsa cu închisoarea, cum ar fi în Belgia, între șase luni și un an. Am mai întâlnit și suspendarea din funcție, tot așa, pe un termen de la șase luni la un an, pentru cei care ocupă funcții publice”, a subliniat deputatul PSD. „În Spania este obligatoriu să se prezinte chiar și cetățeanul care nu este spaniol, dar care are rezidența pe teritoriul Spaniei”, a adăugat aceasta.

