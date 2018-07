Trimisul EVZ la CM 2018 a stat de vorbă cu ambasadorul României la Moscova. „Într-o piață din Tadjikistan, un om m-a întrebat de Hagi!”

Vasile Soare povestește ce știau oamenii din Dușanbe și Ulan Bator despre Hagi și Nadia. Diplomatul vorbește despre cimitirul de la Rossoșka și despre întâlnirea cu Lucescu.





Când te gândești la ambasadorul României la Moscova, ți-ai închipui un ins prețios și rece, eventual un diplomat ajuns aici poate chiar de pe vremurile când la București și ceasurile se potriveau după orologiul din turnul Kremlinului. Vasile Soare e atipic din acest punct de vedere.

Îl vezi cot la cot cu personalul Ambasadei la activitățile administrative, luna trecută a făcut galerie pentru Naționala de fotbal a artiștilor care a câștigat chiar aici titlul de campioană mondială pe ramură, ori răspunde pe mail și Facebook românilor care-și caută înaintașii căzuți pe frontul celui deal doilea Război Mondial sau deportați în gerul și pustiul Siberiei.

E mândru că pentru românii care trăiesc azi în Rusia a inițiat înființarea aici a Societății Culturale Române, acest lucru fiind o premieră.

- EVZ: Domnule Vasile Soare, de când sunteți ambasador la Moscova?

- Vasile Soare: Pe 16 ianuarie 2014 miam prezentat scrisorile de acreditare președintelui Federației Ruse. Dar în spațiul ex-sovietic am vechime... În 2001 am fost numit ambasador în Kazahstan. Aveam 30 de ani și 4 luni, am fost cel mai tânăr ambasador din diplomația românească. Ca ambasador în Kazastan, din 2003, am fost acreditat și în alte două țări vecine din Asia Centrală - Kârgâzstan și Tadjikistan.

A studiat în Mongolia

- Aoleu, tocmai acolo? Chiar, ce se știa în acele țări despre România?

- Să nu vă mire, dar mulți oameni de acolo erau la curent cu ce se întâmplase pe la noi. Mai ales cei mai în vârstă știau destule, fiindcă presa din URSS, televiziunea, informau despre ce se întâmpla în țările foste comuniste. Chiar, într-o piață din Tadjikistan, să știți că un vânzător de fructe confiate și semințe m-a întrebat de Hagi! Îmi amintesc și acum. Dar și în Mongolia oamenii știau de Hagi, de Nadia. Lucrurile mari pe care le-au realizat românii, să știți că rămân în memoria colectivă peste tot în lume.

- Ați fost ambasador și în Mongolia?

- Nu, acolo am făcut facultatea, printr-o bursă oferită de ministerul de externe. Intrasem la facultate în București, la Filologie, la româno – rusă. Se întâmpla în vara lui 1990. Am aflat că se ține un concurs pentru burse oferite de ministerul de externe, m-am prezentat, am câștigat bursa și mi-am ales Mongolia. Mă fascina istoria lui Cinghis Han. Am absolvit Institutul de Limbă și Literatură al Universității de Stat a Mongoliei cu diploma roșie, cum clasifică ei, adică nivelul cel mai de sus. Apoi, am continuat studiile, făcând un doctorat PhD în studii mongole, la Academia de Științe, premieră pentru România. Ce folos, căci în România nu au avut cu ce să mi-l echivaleze...

