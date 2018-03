Ciutacu explică „STRATEGIA” celor 7-8 puncte de RATING din spatele MILIONULUI DE LEI cerut de Kovesi. „Nici dacă dansează goală...”

Ciutacu susține că un asemenea rating este foarte greu de obținut de către o televiziune de știri și arată că trebuie să fii ”sărit de pe fix” să faci calculul în acest fel. LOVITURĂ pentru Kovesi! Inspecţia Judiciară s-a AUTOSESIZAT în PROCESUL dintre șefa DNA și jurnaliștii Antena3

”Kovesi ar trebui să afle că nu face 7-8 puncte de rating nici dacă se lasă arestată live de Bica în Costa Rica, nici dacă dansează goală cu mingea pe nas, ca foca de la circ; nici la A3, nici la RTV, nici măcar la Românii au talent, în tandem cu Răduleasca tăvălită prin făina care i-a mai rămas pe jos lui Chirilă. În al doilea rând, să estimezi daunele morale prin echivalarea cu suma pe care crezi că au scos-o ăia din publicitate, trebuie să fi ori sărit de pe fix, ori paralel cu legea. N-aș ști pe ce să mizez covârșitor în această dilemă...”, arată Victor Ciutacu pe pagina sa de Facebook.

1 milion de lei cerut de Kovesi în dosarul cu jurnaliștii Antena3

Dosarul în care se judecă jurnaliștii Antena 3 cu procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a avut parte recent de un episod halucinant. La ultimul termen de judecată în Apel, în procesul în care Kovesi se judecă cu jurnalisti Mihai Gadea, Radu Tudor, Bianca Nae, Mugur Ciuvica si Razvan Savaliuc, DNA a cerut instanței acest dosar.

Printr-o adresa din 5 ianuarie 2018, emisa in dosarul penal 853/P/2016, adresa semnata de seful Sectiei a II-a Marius Bulancea si procuroarea Mihaela Beldie-Canela s-a cerut Curtii ca:“In interesul solutionarii dosarului penal cu numarul 853/P/2016, in conformitate cu art. 170 Cod.pr.pen. Va rugam sa ne inaintati in fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul toate documentele din dosarul 6043/3/2015 in care a fost emisa sentinta civila nr. 1243 din data de 16.10.2015 de catre Tribunalul Bucuresti”, informează Luju.

Jurnalistul Mihai Gâdea consideră că Laura Codruța Kovesi folosește instituția DNA-ului într-un război personal cu jurnaliștii și, mai ales, încearcă să pună presiune asupra presei.