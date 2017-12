Cioloș, întâlnire cu reprezentanții platformei România 100 după vizita la Washington

Dacian Cioloş și-a anunțat prezența la întâlnirea membrilor platformei "România 100". Sute de reprezentanţi ai Platformei "România 100" se vor afla duminică, 10 decembrie, de la ora 10.00, la Hotelul Hilton din Capitală.





"Nu lansăm nimic. E o întâlnire într-o formă lărgită a grupurilor tematice ale Platformei, vreo 300 de persoane, dar nu lansăm propriu-zis nimic, ci vorbim despre cum ne continua activitatea și cum ne propunem să o valorificăm", a declarat Dacian Cioloş pentru stiripesurse.ro.

Dacian Cioloş s-a aflat pe 1 Decembrie la Washington D.C.. "Am petrecut câteva zile la Washington pentru activități profesionale și am avut plăcerea să fiu de Ziua Națională alături de membri ai comunității românești din SUA, la recepția organizată de Ambasada României. Am profitat de această deplasare pentru a mă întâlni și cu susținătorii Platformei România 100 iar apoi am avut o întrevedere informală la Departamentul de Stat (după semnalul de alarmă pe care oficialii americani l-au transmis în legătură cu modificările la Legile Justiției).", scria fostul premier pe Facebook, la revenirea în ţară.

Loading...