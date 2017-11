Ciolanul cu fasole si micii cu muștar, preferatele românilor de 1 decembrie. Ce spun specialiștii

Incepem inca o mini vacanta care vine tamaduitor pentru traficul din Bucuresti. Dupa aglomeratia cu care ne am obisnuit deja, linistea se lasa peste oras de parca ar fi pustiu. Odata cu disparitia masinilor si a oamenilor de pe strazi, au disparut si fleicile, micii, carnatii si berea de pe rafturile magazinelor. Inghesuiala a fost mare si te ducea cu gandul la faptul ca totul era gratis. Nu era nimic gratis, doar ca, noi romanii ne pregatim in acelasi mod de generatii pentru sarbatori. Mancare multa, grea si bautura pe masura. Doctorul Florin Ioan Bălănică a explicat, exclusiv pentru Evenimentul Zilei, care este comportamentul alimentar corect și cum stăm departe de probleme în această perioadă.





Orice vacanta sau sarbatoare, presupune zile libere si scaderea atentiei noastre pentru aproape orice. Chiar si pentru sanatate! Ne relaxam, parca scapati din lantul obligatiilor cotidiene si consideram ca putin exces nu strica.

Acumulăm 10 kilograme fără să realizăm

Doctorul Bălănică explică de ce românii se îngrașă de la an la an, din cauza micilor neatenții. ,,Nu, nu este, pentru ca nr de kg acumulate in aceste vacante reprezinta primul pas catre un mod de viata nesanatos. Acum 1-2 kg, de Craciun inca 3, urmeaza Pastele cu vreo 2 si uite asa, intr-un an strangem vreo 10 kg. Iar lucrurile se repeta si anul viitor si urmatorul si urmatorul. Intr-un final, parca peste noapte, devenim bolnavi sau/si obezi si ne miram cum de ni s a intamplat tocmai noua. Ne intram de ce noi? Pentru ca ni se poate intampla si noua, oricui!"

Fără mici și bere

Obiceiul românilor de a consuma bere și mici, nu este deloc sănătos. ,, Daca tot e sa bem ceva, nu trebuie sa asociem alcoolul cu mancarea si sa lasam cam 1 h intre ele.

Totodata, excesul alimentar vine in timpul postului, cand trecem brusc de la un model alimentar la altul, de la proteine si grasimi de origine animala la cele de origine vegetala. Sistemul digestive este greu incercat, pentru ca el nu functioneaza cu mancare, functioneaza cu nutrienti. Postul este despre echilibru si cumpatare si este mai intai de toate o stare mentala. Alimentatia vine sa completeze si sa desavarseasca starea din timpul postului.

Si nu este nimic rau sa mancam un gratar si mai apoi sa bem un pahar de bere sau vin, la o ora distant desigur, daca acest lucru nu este repetitive si nu reprezinta obisnuinta. Totodata, o masa abundenta nu poate sa depaseasca ora pranzului si trebuie sa se asocieze celorlalte mese care sa fie bogate in legume proaspete, iaurturi degresate si fructe cu putin zahar. Miscarea este foarte importanta, la 10-15 minute dupa masa si mai apoi in restul zilei. Chiar daca avem cateva zile libere nu uitati de miscare, parcurile sunt deschise 24/24 si sunt gratis. Trebuie doar sa ne propunem" , spune doctorul.

