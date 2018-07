Răzvan Ciobanu în RĂZBOI TOTAL cu Marina Almășan! Replici DURE și ATACURI VIRULENTE

Conflictul între designer-ul Răzvan Ciobanu și marina Almășan continuă, după ce artistul vestimentar a reacționat la atacurile realizatorei Tv.





Răzvan Ciobanu s-a declarat nelămurit, de ce vedeta îl acuză de „stridență” și face o serie de afirmații9 în apărarea propriei persoane.

„Nu o inteleg pe Marina Almasan si nici nu vreau! Nu avem nimic in comun, si chiar are dreptate, nu a avut haine de la mine nicioadata! Nu este genul de persoana pentru care as “desena” ceva! Cu siguranta, poate purta tinutele mele doar daca le cumpara. Cum spuneam, nu avem deloc compatibilitate in acest sens”, a spus Razvan Ciobanu, pentru WOWbiz.ro !

În urmă cu câteva zile, Marina Almășan a scris pe blogul personal despre apariția lui Razvan Ciobanu la emisiunea WOWbiz. Vedeta TV a declarat ca fost „oripilată” de ce a văzut, în ciuda faptului că ea este o persoanăfoarte tolerantă.

„Sunt cel mai tolerant om din lume. Nu mi se cocoata niciun nod in gat, cand stau de vorba cu cineva care nu e ca mine. (...) Si iata ca mi-a venit si mie randul la… intoleranta! E usor exagerata exprimarea, pentru ca imi pastrez opinia relaxata, legata de dreptul omului de a alege cum isi traieste viata. Nu ma deranjeaza cu nimic faptul ca doi barbosi si-au urat dragoste vesnica si se harjonesc prin asternuturi. (...) Urmaream un late night show, la o televiziune concurenta. L-am regasit, pe ecran, pe creatorul Razvan Ciobanu. Nu am nimic nici cu el, nici cu orientarile lui sexuale, nu i-am purtat tinutele si nu ne datoram nimic unul altuia, sunt oricand gata sa-l invit in emisiunile mele, pentru a vorbi despre flori, fete, filme sau chiar si baieti. Si , totusi, prezenta lui, ieri, pe sticla tarzie a concurentei, m-a oripilat”, a scris Marina Almasan pe blogul personal.

Prezentatoarea nu s-a operit aici, făcând remarci nepotrivite la adresa orientării sale sexuale.

„Vremurile sunt complicate – o stim – toleranta e o arma buna, pentru a le rezista onorabil, insa stridentele de acest fel, intr-o Romanie inca conservatoare si total nepregatita sa le faca fata ( sau… spate – ca sa fim in ton cu subiectul!), sunt foarte periculoase. Subiectul e delicat si orice reactie de revolta iti poate pune in cap acuzatii grave, de tipul incalcarii drepturilor omului'. Nici gand de asa ceva! Repet: fiecare om este liber sa-si traiasca viata asa cum doreste – chiar daca alegerile lui nu sunt similare celor ale marii majoritati – insa nu ostentativ si nu inainte ca multa lume din jur sa fie antrenata in a accepta relaxat astfel de situatii. Singura mea temere – ca mama de fata si daca e sa gasesc, cu orice pret , un motiv de ingrijorare – este doar aceea ca, daca in jurul nostru Razvan Ciobanii' vor prinde sa se inmulteasca, fetele noastre…vor ramane nemaritate!”, a scris Marina Almasan.

Răzvan Ciobanu nu s-a lăsat mai prejos și a atatcat chiar și mai virulent:

„Nu inteleg ce vrea sa spuna doamna Almasan! Vreau sa imi explice care sunt „stridentele”?! Eu m-am comportat si am vorbit intr-un mod decent la WOWbiz. In plus, in general, sunt un tip asumat, un barbat care are o anumita atitudine in public! In ciuda orientarii mele, nu apar artist

la parade, cu lozinci sau cu peruci in cap si nimeni nu a auzit vreodata sa vorbesc cu „fa”! De aceea, repet, nu stiu la ce s-a referit Marina Almasan, dar sunt sigur ca imi va raspunde. Iar in privinta faptul ca „daca in jurul nostru Razvan Ciobanii' vor prinde sa se inmulteasca, fetele noastre…vor ramane nemaritate”, ei bine, ce vina avem noi, cei care suntem de o alta orientare, ca suntem mai frumosi?”, a mai spus creatorul de moda pentru WOWbiz.ro!

