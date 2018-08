Cine va ocupa postul de PROCUROR EUROPEAN din partea României? Pe cine propune Tudorel Toader

Până la sfârșitul anului România trebuie să facă o propunere pentru postul de procuror la Parchetul European, dar și pentru cel de judecător la Luxemburg.





Ministrul Justiției a declarat că fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, încă își dorește postul de procuror, că are dreptul să participe la selecție. „De principiu, nu pot recompensa pe cineva pentru greșelile pe care le-a făcut, cu speranța că pe viitor nu le va mai repeta. Categoric nu poate fi scoasă automat, precum nimeni nu poate fi introdus din oficiu, rămâne o competiție deschisă. Am vorbit despre procurorul european. Până la final de an trebuie să desemnăm procurorul propus de România, precum trebuie să desemnăm și judecătorul european. Nouă țări trebuie să desemneze un judecător în plus. Trebuie să desemnăm judecătorul care va deveni al treilea judecător la instanțele de la Luxemburg”, a declarat, marți seara, Tudorel Toader la România Tv.

Potrivit ministrului, Tribunalul Uniunii Europene intră în cea de-a doua etapă de reformare. „Un număr de 9 state membre ale Uniunii Europene au capacitatea şi dreptul legal de a desemna încă un judecător la Tribunalul Uniunii Europene. Noi avem în momentul acesta un judecător la Tribunalul Uniunii şi un judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Prin urmare, mai desemnăm încă un judecător cu un mandat de 3 ani să intre în mecanismul rotativ de şase şi va trebui să desemnăm aşadar al doilea judecător la Tribunalul Uniunii Europene”, a explicat Toader.

Ministrul Justiţiei a discutat cu procurorul general şi cu şefii DNA şi DIICOT despre finalizarea proiectului de lege privind Parchetul European, pentru a fi trecut prin Guvern şi ulterior trimis Parlamentului cu solicitarea aprobării într-o procedură de urgenţă.

