Cinci zile ca în filme la Sibiu: A început cea de-a 12-a ediție TIFF

Festivalul Internațional de Film Transilvania și-a deschis porțile ieri, pe 20 iunie, pentru cel de-al 12-lea an consecutiv, la Sibiu. Peste 40 de proiecții sunt programate până duminică, 24 iunie, și zeci de invitați vor fi prezenți la întâlnirile cu publicul găzduite în 5 din cele 7 spații partenere.





Documentarul România neîmblânzită (r. Tom Barton-Humphreys), producția fabuloasă care dezvăluie frumusețea sălbatică a României, va fi proiectat pe ecranul imens din Piața Mare în această seară seară, de la ora 22:00. Tot aici va rula vineri, de la aceeași oră, în prezența echipei, Un pas în urma serafimilor (r. Daniel Sandu), marele câștigător al Galei Premiilor Gopo din acest an și filmul distins cu Premiul Publicului la TIFF.17. Proaspăt lansatul Loving Pablo (r. Fernando Leon de Arranoa) se vede la Sibiu sâmbătă, pe 23 iunie și aduce pe marele ecran povestea de dragoste dintre Pablo Escobar, cel mai faimos traficant de droguri din istorie și jurnalista Virginia Vallejo, autoarea cărții omonime ce stă la baza scenariului. Finalul ediției va fi marcat de o seară de gală, unde invitat special este actorul Florin Piersic, una dintre cele mai îndrăgite figuri ale cinemaului autohton. Proiecția Parașutiștii (1974, r. Dinu Colcea) va încheia TIFF Sibiu cu o poveste dinamică de dragoste care-i va impresiona pe nostalgici.

Proiecții în aer liber sunt programate după lăsarea serii și în Parcul Cetății. Atmosfera de festival va pune stăpânire pe spațiul special amenajat, unde cinefilii sunt invitați zilnic să-și petreacă după-amiezile în zona de lounge. Pe ecranul de proiecție din parc, iubitorii de film vor vedea joi seară, de la ora 22:00, Copacul vrajbei noastre / Under the Tree (r. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson) o tragicomedie construită în jurul unui copac mare și frumos care devine subiectul conflictului dintre două familii vecine. Vineri, de la ora 22:00, ajunge la Sibiu Carl Christian Lein Størmer, regizorul There’s Always Next Season, alături de doi dintre protagoniștii filmului, Stian Skjærvik și Roy Olsen. Sosiți de la Cercul Polar pentru a împărtași în premieră povestea începuturilor snowboardingului în Tromso, aceștia îl vor întâlni pe sibianul Andi Fazekas, „părintele snowboardingului în România”. Tot în prezența echipei va fi proiectat sâmbătă, de la ora 22:00, Charleston (r. Andrei Crețulescu) filmul cu Șerbal Pavlu, Radu Iacoban și Ana Ularu, care s-a bucurat de o premieră mondială în competiția oficială de la Locarno. În ultima zi de Festival, de la ora 22:00, aflăm că Banii sunt bani/ Money’s Money. Thriller-ul regizat de Géla Babluani urmărește aventura care schimbă viețile a trei infranctori.

În caz de vreme nefavorabilă, programul proiecțiilor în aer liber poate suferi modificări, care vor fi anunțate pe pagina de facebook a festivalului.

