Un ciclist a murit în timpul cursei Paris-Roubaix. A suferit un stop cardiac la numai 22 de ani

Goolaerts concura pentru echipa Verandas Willems–Crelan, iar la nici jumătate din cursă s-a părbușit. A fost resuscitat imediat de medici și transportat la un spital din Lille, dar acolo medicii nu l-au putut salva.

„Michael a murit la spitalul din Lille, la 22:40, în prezenţa membrilor familiei şi a celor dragi. A făcut stop cardiac, iar medicii nu l-au putut salva”, au transmis cei din echipa rutierului.

Belgian cyclist Michael Goolaerts rushed to hospital after horror Paris-Roubaix crash | 08/04/2018: https://t.co/TVuSt5rGyU via — It`s Time To Sport (@ItsTimeToSport) April 8, 2018