Decizia preşedintelui, ironizată: Nu stiu dacă această sesizare e din PROSTIE sau din FUDULIE, însă Iohannis s-a îngropat cu ea

Într-un comentariu făcut pe contul personal de socializare, preotul Terhes, îl desfiinţează pe Klaus Iohannis cu argumente solide pe tema sesizării CCR deoarece premierul Dăncilă a plecat în vacanţă. Mai mult, preşedintele Coaliţiei românilor din SUA spune: În cazul în care CCR respinge sesizarea pe fond sau pe inadmisibilitate, Iohannis pică de fazan şi, implicit, o credibilizeaza pe Dăncilă.





"Iohannis a intrat intr-o situatie fara iesire prin sesizarea CCR pe conflict cu Dancila", notează Chris Terhes pe Facebook.

Presedintele Iohannis a sesizat CCR pe conflict constitutional intre Presedinte si Premier pe motiv ca Dancila si-a luat vacanta, ocazie cu care si-a delegat "coordonarea operativa" a Guvernului vicepremierului Stanescu. Iohannis argumenteaza in sesizare ca "rolul constituțional și specificul atribuțiilor prim-ministrului presupun ca acesta să își exercite atribuțiile permanent și neîntrerupt oriunde s-ar afla, inclusiv în vacanță".

Ce precede Constituţia şi Iohannis nu ştie!

"Însă, ori de câte ori acesta ar aprecia că se află într-o imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, chiar și cu acest prilej, devin incidente prevederile constituționale referitoare la interimatul funcției de prim-ministru", mai spune Iohannis.

Constitutia prevede la art. 107, unde se vorbeste despre primul-ministru, ca:

"(1) Primul-ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, respectând atribuţiile ce le revin. De asemenea, prezintă Camerei Deputaţilor sau Senatului rapoarte şi declaraţii cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate. (2) Preşedintele României nu îl poate revoca pe primul-ministru.

(3) Dacă primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la articolul 106, cu excepţia revocării, sau este în IMPOSIBILITATEA DE A-SI EXERCITA ATRIBUTIILE, Preşedintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuţiile primului-ministru, până la formarea noului Guvern. Interimatul, pe perioada imposibilităţii exercitării atribuţiilor, încetează dacă primul-ministru îşi reia activitatea în Guvern."

Altfel spus, Iohannis argumenteaza ca, plecand in vacanta si delegandu-si "coordonarea operativa", Dancila nu-si poate exercita atributiile, prin urmare se impune ca el, in calitate de Presedinte, sa numeasca un premier interimar.

Nu stiu daca aceasta sesizare e din prostie sau din fudulie, insa Iohannis s-a ingropat cu ea, spune Christ Terhes

Exista numai doua finalitati ale acestei sesizari: se respinge (fie pe fond, fie pe inadmisibilitate) sau se admite.

-In cazul in care CCR respinge sesizarea pe fond sau pe inadmisibilitate, Iohannis pica de fazan si, implicit, o credibilizeaza pe Dancila.

-In cazul in care sesizarea este admisa, iar CCR spune ca, prin plecarea in vacanta, premierul se afla in "imposibilitatea de a-si exercita atributiile", asta va avea efect direct si asupra functiei lui Iohannis.

Articolele din Constitutie privind atat interimatul presedintelui cat si a premierului folosesc sintagma "imposibilitatea de a-si exercita atributiile", prin urmare sensul dat de CCR intr-un caz va fi, implicit, aplicat si in celalalt.

Pagina 1 din 2 12