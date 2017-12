SCANDAL la Vocea României! Chirilă, DEZVĂLUIRI după semifinală: „Am auzit că și producția face tot posibilul ca eu să nu câștig...”

Tudor Chirilă a pus lucrurile la punct după ce s-au făcut tot felul de comentarii la adresa sa după semifinala de la show-ul „Vocea României. Tudor Chirilă i-a avut ca semifinașiști la „Vocea României” pe Ștefan Știucă și Meriam Jane, o tânără care locuiește în Italia, dar care provine din Nigeria. Cea care a reușit să ajungă în finală este Meriam Jane, artista fiind și cea care l-a făcut pe Tudor Chirilă să plângă în semifinală.





După semifinala de la „Vocea României”, despre Tudor Chirilă s-a spus că l-ar fi defavorizat pe Ștefan Știucă cu melodia aleasă, preferând-o pe Meriam jane.

Interpretare de zile mari la Vocea României.Tudor Chirilă în lacrimi. VIDEO în articol

Într-un live pe care l-a făcut pe Facebook, Tudor Chirilă a ținut să explice:

„Foarte multă lume a fost dezamăgită de ieşirea din concurs a lui Ştefan, chiar şi eu am fost dezamăgit. Totuşi vreau să punctez un lucru care nu-mi place şi care oarecum mă jigneşte, această eternă teorie a conspiraţiei care. Eu am datoria să explic încă o dată. Cei care mă cunosc bine, şi am pretenţia că publicul meu mă cunoaşte destul de bine, ştiu că n-aş face niciodată parte dintr-un show aranjat. În al doilea rând, ca antrenor cred că am demonstrat în cei patru ani că sunt preocupat de momente frumoase şi de momente care să ridice calitatea acestui show“.

„Mă jigneşte cumva, uşor, pot trece peste asta, ideea că aş putea favoriza pe cineva. Mai mult, în finală cu Jane sunt cel mai puţin favorit, pentru că ştim foarte bine că există o mare parte de public care nu trece peste un naţionalism pe care eu nu-l înţeleg sau peste ideea că concurentul care câştigă «Vocea României» ar trebui să fie român, deşi regulamentul permite oricui să participe. Eu cred că vocea ar trebui să conteze şi cred că a contat vocea şi momentul. Şi cred că Jane a avut momentul serii… Şi pentru mine ar fi fost mult mai uşor cu Ştefan. Asta mă face să mă amuz. Cum aş fi putut să-mi sabotez singur posibilitatea de a avea o poziţie mai bună pentru trofeu împingând-o înainte pe Jane, ştiind că ea are un handicap în faţa celorlalţi concurenţi?“, a adăugat el.

Tudor Chirilă a ținut să pună lucrurile la punct și în ceea ce privește existența unor zvonuri conform cărora producătorii de la emisiune ar face tot posibilul ca artistul să nu câștige a patra oară la rând concursul.

„Cred că toată această teorie a conspiraţiei este inutilă. Sigur că am auzit şi că producţia face tot posibilul ca eu să nu câştig a patra oară. Aţi putea să contraziceţi producţia votând în continuare echipa Tudor. Dacă echipa de producţie ar face ceva ca eu să pierd acest concurs, cred că aş fi primul să vorbesc despre asta.

Şi cei care mă cunosc ştiu că nu poate nimeni să-mi pună pumnul în gură. Eu am fost educat că trebuie să spun întotdeauna ce gândesc. „Speak up your mind” este unul dintre sloganurile mele, chiar dacă asta nu mi-a adus întotdeauna avantaje. Eu sunt un om destul de corect şi mă deranjează foarte tare când mi se pune la îndoială corectitudinea, dar în acelaşi timp nu pot să trec peste faptul că fiecare este liber să gândească ce vrea, cum vrea şi când vrea“, a încheiat Tudor Chirilă, citat de libertatea.ro.

