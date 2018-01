S-A AFLAT ACUM! Cum se explică INDECIZIA chestorului Cătălin Ioniță? RĂZBOIUL Tudose -Carmen Dan se adâncește! Informații și dovezi explozive!

Carmen Dan, șefa de la Interne a anunțat în această seară că nu-și prezintă demisia. În plus, aceasta i-a dat replica premierului Tudose, prezentând un document semnat de chestorul Cătălin Ioniță, document în care acesta a acceptat propunerea de numire în funcția de șef al Poliției Române.Așadar, rămâne întrebarea: de ce a jucat Cătălin Ioniță alba-neaga cu numirea în funcția de șef al IGPR și ce anume i-a produs indecizia?





Documentul prin care chestorul Ioniță acceptă numirea în funcția de șef al Poliției Române a fost făcut public. Chestorul Ioniță a scris un document prin care își exprimă acceptul pentru a prelua această funcție, iar ministrul de Interne a luat la cunoștință.

Alexandru Cătălin Ioniță a fost propunerea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru funcția de șef-interimar al Poliției Române. Bărbatul ar fi acceptat inițial această funcție, însă la scurt timp a refuzat să meargă mai departe cu demersurile, din cauza unor presiuni care s-ar fi făcut asupra lui, susțin surse neoficiale.

Iată ce spune șefa de la Interne despre numirea chestorului Cătălin Ioniță:

„Doresc să informeaz opinia publică asupra modului cronologic cum au decurs lucrurile.

AM aici dovada scrisă a acceptului chestorului Cătălin Ioniță. Acest acord a ajuns și la domnul prim-ministru.

Avem pe de o parte documente și pe de altă parte vorbe. Acordul a fost semnat de chestorul Ioniță marți, înainte de propunerea de demitere a actulului șef al Poliției Române.

După discuție, chestorul a semnat acordul. Imediat după ce am anunțat propunerea în spațiul public s-a declanșat în spațiul public o campanie de denigrare a lui și a familiei. În condițiile acestei campanii, miercuri dimineață am primit un mesaj de la domnul chestor Ioniță în care îmi spune că are anumite rețineri, sens în care are pregătit un raport. Am decis să așteptăm decizia primului ministru. Premierul a anunțat public că nu-l va schimba pe domnul Despescu. După ședință domnul premier mi-a cerut să avem o discuție. Nu m-a întrebat absolut nimic despre domnul Ioniță. Miercurui nu am avut absolut nicio discuție cu domnul premier despre chestorul Ioniță.

Ulterior în jurul orei 15.30, chestorul Ioniță mi-a transmis că a fost sunat de premier și fiind întrebat dacă mai dorește să preia conducerea Poliției, a răspuns că nu.

Cum putea chestorul Ioniță să spună că își dorea o funcție care nu mai era disponibilă„, a declarat Carmen Dan.