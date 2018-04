Ultima gafă a prinţului Charles: „Nu prea păreţi din Manchester”. Jignind culoarea pielii a unei scriitoare şi acuzat de RASISM

Charles a mai făcut o nefăcută pentru că nu este la prima abatere. Bărbatul care se pregăteşte să-i suceadă reginei, ca şef al Commonwealthului, a devenit protagonist al unei gafe nedorite fiind acuzat de rasism.





În castelul Windsor, cei 53 de membri ai summit-ului anual au ratificat ceea ce a decis Elisabeta: Charles va fi curând rege. Momentul încă nu a fost stabilit cu precizie, dar se pare mai mult ca sigur că el va fi cel desemnat suveranul Marii Britanii. Doar în cazul unei improbabile abdicări în favoarea principelui William... Mulţi, în realitate, speră în această opţiune. Dar, de ce gafă este vorba?

După cum relatează Corriere della sera, în timpul evenimentului care a stabilit succesiunea, Charles a fost prezentat unei scriitoare. Anita Sethi, persoana în chestiune, este fiica unei femei născută în Guyana. Viitorul rege, a întrebat-o de unde este şi ea a răspuns că e din Manchester. În acel moment, viitorul rege a dat drumul unui porumbel: ''Nu prea păreţi''. Scriitoarea i-a replicat că speră ca să nu fie el cel care va ocupa tronul înlocuind-o pe Elisabeta. Charles, se gândea de fapt că să ai pielea de culoare închisă, nu este tipic pentru o englezoaică.

Anita Sethi, care trebuie să se fi simţit foarte jignită, a scris un articol pe Guardian în care a spus că ''...în ciuda faptului că am fost protagonista unor experienţe similare în trecut, cu acest tip de comentarii, am rămas stupefiată de gafa prinţului''. Un episod care, pe scurt, ar putea fi asociat cu rasismul. Scriitoarea, a apăsat şi mai mult pe pedală spunând că ''am trecut prin toate emoţiile după cele ce s-au întâmplat: de la şoc, la umilinţă şi revoltă''. Charles nu este încă pe tron, dar deja este în mijlocul polemicilor supuşilor. Mai ales din pricina acelor vorbe şi fapte care nu-l ridică la înălţimea sarcinii care i-a fost încredinţată.

Pagina 1 din 1