Club sportiv, ÎNGROPAT în DATORII. „Patronul ar putea sista FINANȚAREA”

CFR Cluj nu are o situație financiară convenabilă. Campioana României are un bilanț contabil îngrijorător. Telekom Sport scrie că CFR și-a triplat veniturile în ultimul an, dar cu toate acestea, a ieșit în pierdere. Datoriile sunt, de asemenea, foarte ridicate





