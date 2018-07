CFR Cluj, evoluție LAMENTABILĂ în Liga Campionilor. Campioana a fost ÎNVINSĂ de Malmo

CFR Cluj a pierdut, scor 0-1, confruntarea disputată, marți, în Gruia, cu suedezii de la Malmo, în prima manșă din turul 2 al Ligii Campionilor.





CFR Cluj n-a avut replică în fața suedezilor de la Malmo, care s-au impus, marți, pe terenul campioanei României, scor 1-0. Golul a fost marcat de Carlos Strandberg, în minutul 45, iar nordicii au luat o opțiune serioasă de calificare în turul al 3-lea preliminar al Ligii Campionilor. Returul se va disputa, miercuri, 1 august, în Suedia.

„Am întâlnit un adversar valoros, care are un ritm de joc bun şi care traversează o formă sportivă. Am făcut un joc lent. Am produs foarte puţin fotbal. Pe partea defensivă au existat inexactităţi. Am riscat, am schimbat sistemul după pauză, dar nu ne-a ieşit. Vom încerca să remontăm în retur. Am greşit şi am plătit. În dinamica jocului am suferit. Am intrat într-un joc de uzură din care ei au ieşit în câştig. Încercăm să pregătim celelalte meciuri cum trebuie. Nu am reuşit să surprindem. Din punctul meu de vedere nu meritam mai mult”, a declarat Edi Iordănescu, antrenorul CFR-ului.

Pagina 1 din 1