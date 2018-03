Cezara Dafinescu și Aimée Iacobescu au ajuns la cuvinte grele: „Mi-a spus ca sunt o tampită!”. Scene incredibile cu două mari doamne ale teatrului românesc

Aimée Iacobescu a venit joi seară în platoul emisiunii Teo Show, de la Kanal D, unde a povestit revoltată ce s-a întâmplat.





Două dintre cele mai frumoase doamne ale scenei românești au ajuns să se certe ca la usa cortului. Aimée Iacobescu e în continuare foc şi pară pe Cezara Dafinescu, după ce aceasta din urmă nu i-a înapoiat cei 2000 de lei pe care i-a împrumutat.

Aimée Iacobescu a venit joi seară în platoul emisiunii Teo Show, de la Kanal D, unde a povestit revoltată ce s-a întâmplat. "Adevarul este ca eu din naivitate i-am dat doamnei Cezara Dafinescu 2000 de lei si acest lucru s-a intamplat. Au fost bani din donatii ale celor care ma iubesc si care au fost alaturi de mine. Noi am fost colege si atat. Am jucat impreuna o singura piesa. Asta este cel mai urat lucru care mi s-a intamplat in viata pentru ca nu m-am asteptat la asa ceva. In momentul in care a citit in ziar ca eu am primit de la admiratorii mei o suma de bani, mi-a dat telefon si mi-a propus intai sa se ocupe de finantele mele intrucat eu nu ma pricep sa lucrez cu asa ceva. Eu nu am fost de acord pentru ca nici nu primisem banii si nici nu stiam despre ce suma e vorba.

„Ea mi-a cerut acesti bani. Mi-a spus ca sunt o tampita si a doua zi m-am trezit cu un telefon din partea ei. A spus ca asa vine vorba intre cunostinte, sa se mai vorbeasca asa. Cam pe 13 decembrie mi-a dat telefon si mi-a cerut intre 2000 si 3000 de lei. Mi-a spus ca mi-i da inapoi pe 15 pentru ca atunci trebuia sa luam pensia. Cand i-am dat telefon si i-am zis ca a trecut 15 si mi-a zis ca mi-i da peste o luna. Am asteptat si asta a fost toata discutia. Nu a fost niciun fel de scandal intre noi, niciun schimb de cuvinte", a declarat Aimee Iacobescu in direct la "Teo Show".

