TRAGEDIA din spatele POVEȘTII. Cerbul „jucăuş” ar fi fost ucis de ţărani, care i-au tăiat apoi coarnele cu bomfaierul.Foto în text!

În cursul zilei de vineri, 23 martie, un scurt filmuleţ în care un cerb maiestuos aleargă «în joacă» împreună cu un cal a fost văzută şi a impresionat zeci de mii de iubitori ai naturii. Până aici, totul bine și frumos, însă se pare că cerbul ”jucăuş” ar fi fost ucis de ţărani, care i-au tăiat apoi coarnele cu bomfaierul.





Imaginile au fost postate de Romsilva şi au drept explicatii următoarele : „Scenă inedită surprinsă de colegii noştri de la Ocolul Silvic Breaza, din cadrul Direcţiei Silvice Suceava. Aceştia au filmat un cerb care a pătruns accidental în curtea unei persoane fizice şi care şi-a găsit, ca partener de alergat, un cal aparţinând persoanei în cauză. Niciunul din cele două animale nu a fost rănit, iar cerbul a fugit în pădure”, potrivit obiectivdesuceava.ro.

Povestea nu ar fi avut de fapt happy-end...

Aseară însă au apărut si informaţii conform cărora fimuletul postat de Romsilva trebuie văzut cu alti ochi si nu ar fi avut de fapt happy-end. Conform Asociaţiei neguvernamentale WILD Bucovina, una dintre cele mai active asociaţii care au drept scop conservarea şi promovarea faunei din Bucovina, cerbul filmat ar fi fost într-adevăr eliberat din împrejmuirea respectivă, dar ar fi fost apoi hăituit de oamenii din zonă. Obosit şi speriat, cerbul ar fi fost ucis la câteva sute de metri după ce a intrat în pădure, oamenii tăindu-i apoi coarnele cu un bomfaier.

Membrii WILD Bucovina au primit informaţii de la vecinii zonă şi, mergând la faţa locului, au găsit resturile cerbului braconat.

«Suntem nevoiti sa intervenim pentru a clarifica situatia reala ce a fost in acest clip dar si ce a urmat dupa intrarea cerbului in padure. In primul rand cerbul a coborat din padure in livada acestei gospodari nu in curte cum a/ti scris in descrierea clipului. Din cauza gerului, a zapezii mari, a coborat in livada in cautarea hranei. Un observator al faunei salbatice vede limpede ca cerbul este alergat de calul jucaus, nu cerbul se joaca cu el. Este speriat de moarte dar este fara putere de a fugi imediat din calea omului.

Sursă foto: wild.bucovina

Pana aici a fost doar episodul 1 surprins pe video dar urmeaza partea a 2/a pe care probabil nu o stie si cel ce a filmat.Dupa ce a intrat cerbul in padure a fost urmarit si haituit de persoane din zona care l/au omorat si i-au taiat coarnele cu un bomfaier. Aceasta s-a intamplat la doar cateva sute de metrii de livada unde a fost filmat iar acest episod a fost vazut de vecinii din zona. Noi am primit aceste informatii de la ei, la cateva zile de la cele intamplate si am fost la fata locului unde am gasit cerbul braconat. Aceste imagini arata realitatea finalului intamplarii din acea zi in ultima saptamana a lunii februarie in satul Colacu, comuna Fundu Moldovei», spun cei de la WILD Bucovina pe pagina lor de Facebook.

IMAGINILE pot fi văzute AICI!

Pagina 1 din 1