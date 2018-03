Avarie de PROPORȚII la Cernavodă. Nucleara funcționează doar cu un SINGUR reactor

Potrivit datelor furnizate de Transelectrica, din noaptea de miercuri spre joi, centrala nucleară de la Cernavodă funcționează doar cu un singur reactor, după ce Unitatea 2 a suferit o avarie și a fost deconectată de la SEN la ora 3.





Căderea de putere a centralei nucleare a avut loc în jurul orei 03.00. Puterea a scăzut de la 1.398 MW la 698 MW, semn că una dintre cele două unităţi a fost deconectată de la SEN.

Nuclearelectrica, operatorul centralei, nu a oferit încă explicaţii. Potrivit Transelectrica, este vorba despre Unitatea 2, iar datele operatorului de sistem arată că a fost vorba despre „o declanşare intempestivă”, iar siguranţa nucleară nu a fost afectată, scrie Economica.net.

Avaria de joi survine uneia care a avut loc chiar duminica trecută, şi care a afectat ambele grupuri ale centralei nucleare.

„SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dimineata zilei de 29 martie 2018, ca urmare a aparitiei unei disfunctionalitati la un sistem electric de proces, partea clasica, nu cea nucleara a centralei. Specialistii investigheaza cauza si vor efectua lucrarile necesare de remediere in conformitate cu procedurile aferente industriei nucleare specifice in astfel de situatii. Nu exista o legatura cauzala intre reducerea de putere a Unitatii 2 din data de 25 martie 2018 si deconectarea automata a reactorului de astazi, 29 martie 2018. Deconectarea automata a reactorului de la SEN este prevazuta si realizata prin sisteme de protectie prevazute in proiect in anumite situatii, asadar reprezinta un comportament conservativ, procedurat fara impact asupra securitatii nucleare. Deconectarea automata a reactorului de la SEN si lucrarile de remediere a sistemului electric de proces nu au impact advers asupra personalului, populatiei si mediului inconjurator, fiind realizate cu respectarea normelor de securitate nucleara si procedurilor aplicabile”, se arată într-un comunicat emis de SNN.

