Celebrităţi pe Tinder. Cine ar fi crezut? Mesajele lor de introducere chiar au ceva specific celebrităţilor. Galerie foto

Multe dintre marile vedete ale lumii au trecut, recent, prin despărțiri care le-au făcut din nou „disponibile" pentru întâlniri unice în viață. Profilurile de pe aplicațiile care îi ajută pe burlaci și pe burlăcițe să cunoască posibili parteneri au ajuns virale pe internet.





Jurnaliștii de la The Sun au imaginat descrieri ale profilurilor unor vedete, pe rețeaua de întâlniri Tinder.

Spre exemplu, celebra cântăreața Madonna ar spune: „Caut un bărbat care să aibă cel puțin o treime din vârsta mea, care să se simtă comod pe lângă mulți, mulți copii și nu are o problemă cu a se muta în Portugalia. Am o înclinație spre ținute ciudate și sălbatice și dacă ești chiar și un pic pudic, poți la fel de bine să uiți de mine și să nu îmi pierzi timpul. De asemenea, am nevoie de un bărbat care să mă țină în picioare pentru că am o tendință să cad.”

Actorul Brad Pitt, acum în vârstă de 54 de ani, nu trebuie să depună foarte mult efort pentru a-și găsi o nouă jumătate, după divorțul de partenera sa de pe marele ecran, Angelina Jolie.

„Fosta mea soție era al naibii de serioasă, tot ce vreau să fac acum este să mă distrez. Încă sunt chipeș ca naiba, dar probabil că nu sunt cel mai arătos om de pe planetă…. dar eram acum vreo 15 ani. NU caut o relație d elungă durată aici, dar sunt Brad Pitt, pentru numele lui Dumnezeu, așa că ar trebui să fii fericită cu ceea ce primești. Ajută-mă să mă întorc la cel care eram înainte.”

Celebrul pilot de Formula 1 Lewis Hamilton se laudă pe Tinder cu viteaza lui.

„Deci, doamnelor, dacă vreți o iubire în viteză, sunt bărbatul vostru. Mi-ați văzut Instagramul - trăiesc pentru avioane private, ceasuri mari, hip-hop și modă. Sunt plin de bani, de asemenea, și conduc ca să mă întrețin. Chiar așa, am menționat că am câștigat patru titluri mondiale în F1? Aș prefera să fii bogată și faimoasă, ca să existe șanse mai mari să fim pozați împreună pe un yacht.”

