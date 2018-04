O celebră cântăreață a descoperit Sărbătoarea Paștelui în România

La 81 de ani, cunoscuta cântăreață Marina Voica își amintește cu nostalgie de momentul în care a văzut pentru prima data Noaptea de Înviere.





„În copilărie nu am sărbătorit Paștele. Am trait în Uniunea Sovietică, unde nu aveam nicio sărbătoare religioasă. Sărbătorile Pascale l-am descoperit la 25 de ani, când m-am căsătorit cu un roman și am venit în România. Mergeam cu Viorel, soțul meu și cu soacra mea la Biserica Sfântul Silvestru. Ascultam Slujba de Înviere și apoi ne întorceam la masa bogată de acasă. Nu am învățat să fac preparate tradiționale pentru că nu gătesc, în general. Abia pot să fac o omletă ca lumea. Niciodată nu am stat în bucătărie, nici la mama și nici la soț. Anul acesta, de Paște, sunt invitată la masă la niște prieteni”, a povestit Marina Voica.

Duminică, 8 aprilie, de la ora 15.00, Marina Voica vine alături de Benone Sinulescu, Ionuţ Ungureanu, Traian Ilea şi Valeria Codorean, Cristina Isac, Theodor Andrei și Adrian Sârbu într-o ediție specială „Duelul pianelor”. Gazdele, Adrian Enache, Paula Seling şi Ovi îi vor provoca la jocuri muzicale și le-au pregătit artiștilor multe surprize.

„Romanța pe care am interpretat-o la Duelul pianelor am scris-o cu foarte mulți ani în urmă și mi-e dragă. Am vrut să o dau la Crizantema de Aur, dar mă tot gândesc cine să o interpreteze. Se numește „Hai vioară cântă” și am făcut atât muzica,cât și versurile”, a adaugat Marina Voica. De Paște, aniversare dublă pentru Iuliana Tudor De 18 ani, Iuliana Tudor ne invită „La masa de Paşti”, alături de cele mai mari nume din muzica tradiţională românească. Şi anul acesta, după succesul programului de anul trecut, Iuliana Tudor i-a convins din nou pe artiştii muzicii populare româneşti să vină însoţiţi de cei mai apropiaţi membri ai familiilor lor, La masa de paşti. Emisiunea poate fi văzută pe 8 aprilie, de la ora 14.30 (partea I), respectiv 15.30 (partea a II-a) şi 16.30 (partea a III-a), la TVR 1.

„De 18 ani, în fiecare an invităm artişti La masa de Paşti. Mă simt ca la majorat, pentru că împlinim 18 ani cu La masa de Paşti. Este o mare bucurie că acest program îşi păstrează continuitatea în grila de programe a TVR. Personal, sărbătoresc 22 de ani alături de soţul meu, pentru că ne-am cunoscut în Noaptea de Înviere. Ca în fiecare an, ne pregătim de sărbătoare cu sufletul şi trupul primenite”, mărturiseşte Iuliana Tudor, realizator şi producător al emisiunii La masa de Paşti de la TVR 1. Printre invitatii din acest an se numara Sofia Vicoveanca alături de fiul ei, Niculina Stoican şi familia, Angela Buciu cu nepotul, Mariana Ionescu Căpitănescu şi cei doi copii ai ei, Steliana Sima şi familia, Mariana Anghel şi Adriana Anghel, Liviu Buţiu şi Antonela Ferche Buţiu, Cornelia şi Lupu Rednic, Ilie Medrea şi fiica, Andreea Voica şi Dean Galetin, Lavinia Goste şi Marius Zorilă, Maria Cârneci şi familia, tineri artişti lansaţi de TVR, alături de copiii lor vin La masa de Paşti în Duminica luminată, la întâlnirea cu telespectatorii TVR.

