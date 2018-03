Cele mai tari concerte din acest weekend. UNDE MERGEM

Astăzi, de Ziua femeii, de la ora 20.00, la Sala Palatului din București, este programat concertul celebrului pianist Richard Clayderman, iar la Flying Circus din Cluj- Napoca, urcă pe scenă The Kryptonite Sparks, o trupă care abordează stilul groove, cu influențe ale muzicii englezești din anii `70. Apoi, de la ora 21.30, în Hard Rock Cafe din București face show trupa Jukebox & Bella Santiago, iar la aceeași oră, în Control Club, cântă trupa lui Tudor Chirilă, Vama. În Form Space Club din Cluj-Napoca, de la ora 23.00, urcă pe scenă veteranii de la Holograf.

Mâine, de la ora 18.30, la Sala Polivalentă din București, Art Theater du Soleil și echipa muzicalului „Frozen - Regatul Înghețat” vă invită la spectacol. Apoi, la Constanța, la Casa de Cultură a Sindicatelor, de la ora 20.00, concertează Richard Clayderman. Ieșenii amatori de rock pot merge în Fratelli Lounge & Club unde, de la ora 20.30, face show trupa byron. De la ora 21.00, la Brașov, în Kruhnen Musik Halle, concertează Șuie Paparude, iar de la 23.15, la București, în Berăria H, cântă Loredana și-a ei Banda Agurida.

Sâmbătă, la Berăria H din Capitală, de la ora 19.00, e seara romanticilor, pentru că are concert Cătălin Crișan, iar Richard Clayderman ajunge la Bacău, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, la ora 20.00. La Brașov, în Kruhnen Musik Halle, de la ora 21.00, fac show Robin and the Backstabbers și Luna Amară.

Duminică, clujenii nostalgici au parte, în Form Space Club, de un concert al veteranilor de la Compact B, de la ora 19.00. La București, în Quantic Club, de la 19.30, se opresc rockerii de la Therion, aflați în turneu european pentru promovarea unul nou album inspirat din mitologia nordică. La Sala Palatului din Capitală, de la ora 20.00, se desfășoară „Star Wars live in concert - A New Hope”. Spectatorii vor putea revedea filmul lansat în 1977 pe un ecran imens, subtitrat în limba romană și cu muzica interpretată integral live de Orchestra Simfonică București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga.