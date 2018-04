Cele mai morocănoase pisici din lume

Au sute de mii de fani, sunt adevărate dive, ba una dintre ele a apărut în reclame și la emisiuni celebre. Culmea e că niciuna din cele trei pisici „morocănoase” nu e de fapt vreo făptură tristă, ci sunt amuzante și jucăușe. Le luăm în ordinea apariției lor în viața publică.





● Originala și prima „Grumpy cat” s-a născut în 4 aprilie 2012, iar numele ei real este Tardar Sauce. Potrivit stăpânei ei, Tabatha Bundesen, fața morocănoasă a pisicii e de fapt rezultatul unei forme de nanism. Felina, însă, este vedetă consacrată: are manager, a apărut reclame pentru diverse companii de mâncare pentru pisici, a vizitat redacția ziarului Times, a suportat să facă o ședință foto pentru Forbes, a apărut pe coperta Wall Street Journal și New York Times, și a fost invitată în emisiunile americane Today, Good Morning America, Andreson Live, Big Morning Buzz Live (VH1), The Soup și American Idol.

● Din 2015, însă, morocănoasa originală a fost nevoită să facă loc pe scenă unui motan cu privire diabolocă: Pompous Albert. Nativ american acesta este de rasă Selkirk Rex, una cu blană zbârlită și creață ca a unei oi, iar numele i se trage de la faimosul om de știință zburlit Albert Einstein. Pompous Albert e de fapt un motan curios și jucăuș, ai cărui stăpâni Mike și Susan Singleton din Salt Lake City, SUA, au grijă de paginile lui de socializare.

● Xherdan, motanul de rasă Sphynx canadian, este ultimul intrat în top și câștigă rapid teren. Proprietara lui, Sandra Filippi, spune că a decis să-l adopte după ce i-a vă- zut poza online. Pur și simplu „mi-a furat inima”, a explicat aceasta. Cu ochii turcoaz și pielea foarte zbârcită, felina face furori pe Instagram unde o urmăresc deja aproape 6.000 de oameni. Xherdan este de fapt un motan haios care-și amuză stăpâna cu tot felul de giumbușlucuri.

Pagina 1 din 1