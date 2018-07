Cel mai tatuat om din lume a cerut medicilor să facă un ultim tatuaj. Medicii au fost ȘOCAȚI când au aflat despre ce este vorba

Chit ca a reusit sa invinga in lupta cu cancerul, cel mai tatuat barbat din lume nu era multumit de felul in care arata. Asta deoarece el fusese diagnosticat si cu albinism, iar mereu avea un aspect bolnavicios, care ii ingrijora pe alti oameni.





Adam Curlykale a ales sa faca primul tatuaj, in urma cu 12 ani, cand a fost diagnosticat cu cancer, potrivit ciao.ro

Satul sa dea explicatii despre propria persoana, Adam Curlykale a decis sa isi schimbe radical infatisarea. Pentru barbatul din Kaliningrad, in Rusia, au urmat foarte multe ore petrecute in saloanele de tatuaj, pana cand si-a acoperit tot corpul in cerneala.

Acesta si-a tatuat 90% din suprafata corpului, inclusiv chipul, dar si globii oculari. In cadrul unei emisiuni TV in care a fost invitat, el a marturisit ca a vrut doar sa stearga urmele chinuitoare ale bolii de care a suferit.

Recent le-a cerut medicilor sa ii faca o operatie socanta. A cerut medicilor să facă un tatuaj în părțile intime. Asta deoarece cel mai tatuat barbat din lume pare sa fi ramas fara suprafata de piele pe care sa si-o deseneze.

