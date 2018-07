Cel mai bun jucător al Franței e în culmea fericirii: „Nu îmi dau seama unde sunt și ce performanță am realizat”

Antoine Griezmann, omul determinant pentru succesul obținut de Franța, a spus că are nevoie de timp ca să înțeleagă ce performanță a realizat.





Antoine Griezmann a centrat decisiv la autogolul lui Mario Mandzukici și a marcat golul de 2-1, din penalty, în finala Campionatului Mondial, câștigată de Franța, cu scorul de 4-2, în fața Croației. La final, atacantul lui Atletico Madrid a fost vorbit despre câștigarea titlului mondial.

„Este incredibil. Nici nu îmi dau seama unde sunt și ce performanță am realizat. A fost un meci foarte dificil. Am intrat puțin timorați în meci, dar până la urmă am reușit să facem diferența.N-am vrut să execut lovitura de la 11 metri ca Zidane în 2006, din scăriță, dar mă bucur că am reușit să marchez într-o finală de Campionat Mondial”, a spus Griezmann.

