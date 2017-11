Cei mai frumoși CIOBANI portughezi au pozat într-un CALENDAR 2018

Primele 400 de exemplare ale Calendarului "Cei mai frumoşi ciobani din Sierra de Estrela" au fost deja vândute, după ce luni fuseseră puse în vânzare.





Cei 12 ciobani selectaţi pozează pentru acest calendar de solidaritate pentru a compensa pierderile suferite în urma incendiilor devastatoare care au afectat anul acesta Portugalia. Aleşii pentru a poza pentru cele 12 luni ale anului 2018 vor să-şi ajute astfel confraţii care au pierdut totul în aceste incendii.

"La nivel mondial s-au făcut multe calendare, cu pompieri, cu persoane de vârsta a treia... dar cu ciobani nu s-a mai văzut, este un bun motiv pentru a-i pune în valoare şi pentru a lupta împotriva pierderilor" pe care le-au suferit, a spus promotoarea acestei iniţiative, ziarista portugheză Liliana Carona.

Propunerea ei a atras 30 de candidaţi, dintre care în final au fost selectaţi 12, ale căror vârste oscilează între 21 de ani, precum Joao Rodrigues (care are în responsabilitate 70 de oi şi este imaginea lunii ianuarie) şi 80 de ani ca Abel Monteiro (care are în grijă 70 de capre şi este imaginea lunii decembrie). "Stilul de frumuseţe care apare în calendar nu a fost lucrat, nici procesat", a precizat Carona despre aceste fotografii în care ciobanii pozează uneori la bustul gol sau însoţiţi de uneltele tipice profesiei lor. În orice caz, aspectul contează mai puţin decât importanţă solidarităţii care a stat la baza aceste iniţiative, a explicat ea. Incendiile din Portugalia au provocat 45 de morţi şi peste 70 de răniţi, afectând mai ales Serra de Estrela şi ciobanii locali care au pierdut 5.800 de animale, o situaţie pentru ei de nesuportat. "Au fost afectaţi 400 de păstori. Însă dintre aceştia mulţi au pierdut tot ceea ce aveau. Este o criză foarte gravă", a povestit ziarista portugheză. Calendarul a devenit un ajutor important pentru ei. La preţul de 7,5 euro bucata, 50 % din câştiguri va merge la Asociaţia naţională a crescătorilor de ovine din Serra de Estrela (ANCOSE) şi cealaltă 50 % la Asociaţia de Ajutorare Populară din Gouveia (ABPG). Calendarul care va avea curând un al doilea tiraj va putea fi cumpărat de pe contul de Facebook al ziarului Noticias de Gouveia, de unde va fi trimis prin poştă, transmite Agerpres. Estimările Lilianei Carona mizau pe o contribuţie la această cauză de între 1.000 şi 1.500 de euro, o cifră care însă ar putea depăşi aşteptările ţinând cont de cererea tot mai mare de achiziţionare a calendarului

