CEAUȘESCU ar MURI de necaz. Excepționalele producții ale lui DAEA

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a anunțat vineri, în conferinţa de bilanţ, că, în 2017, România a realizat aproape 27 de milioane de tone de cereale, depăşind 1,4 tone pe cap de locuitor.





Petre Daea a precizat că avem nouă recorduri istorice, însă a trecut sub tăcere faptul că culturilor cu producție record au fost înființate în 2016, sub guvernul technocrat. "În România am realizat anul acesta aproape 27 de milioane de tone de cereale. Este prima dată când ne întâlnim cu asemenea cifre. Făcând un calcul am depăşit 1,4 tone pe cap de locuitor. Avem 9 recorduri istorice, iar culturile unde s-au realizat aceste recorduri sunt următoarele: grâu, rapiţă, mazăre, orz, floarea-soarelui, soia, porumb, cartofi şi struguri (...) Aş putea spune că producţia de struguri a fost securizată şi de sistemul antigrindină care a funcţionat în acest an", a spus Daea. Acesta a precizat că toate producţiile record realizate de fermieri au avut şi sprijinul statului, care a acordat subvenţiile la timp, dar au beneficiat şi de condiţii climatice favorabile. Ministrul Agriculturii a menţionat că, în cazul a două culturi, floarea soarelui şi porumb, România ar putea ajunge pe primul loc în UE, nu doar din punct de vedere al suprafeţei cultivate ci şi al producţiei. Daea şi-a exprimat regretul că, la ora actuală, în România nu există efective suficiente de suine pentru a putea consuma o bună parte din cerealele obţinute pentru hrana animalelor, iar fermierii să poată câştiga mai mult. Recolta de porumb boabe a României a depăşit 14,5 milioane de tone în acest an, producţia medie obţinută fiind de aproape 6 tone la hectar, a declarat recent, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii. În ultimii 10 ani, suprafaţa cultivată cu porumb s-a situat între 2,3 şi 2,7 milioane de hectare, cu un singur an - 2010 - în care suprafaţa nu a depăşit 2,1 milioane hectare la nivel naţional. Şi la floarea-soarelui a fost consemnată o producţie record de 3,167 milioane de tone în 2017, cu un randament de 2.725 kilograme la hectar. România a mai obţinut anul acesta două recorduri istorice, unul la grâu, recolta depăşind 10 milioane de tone, iar celălalt la rapiţă, unde producţia a fost de 1,7 milioane de tone. Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, în 2016, România a fost cel mai mare producător de floarea-soarelui din Uniunea Europeană şi pe locul 5 la producţia de grâu, însă anul acesta ar putea ocupa primul loc în Europa cu două producţii, cu cea de porumb - 14,5 milioane de tone - şi cu cea de floarea-soarelui, unde recordul este de 3,167 milioane de tone. În România, cerealele ocupă 60% din suprafaţa ţării.

