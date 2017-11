Firea, TRĂDĂTOAREA din PSD? E clar, REACŢIILE EI nu lasă loc dubiilor. BREAKING NEWS

După ce în presă au apărut informații că premierul Mihai Tudose și primarul Gabriela Firea sunt în cărți pentru o eventuală preluare a șefiei PSD și că, împreună cu Nicolae Bădălău şi Adrian Ţuţuianu, caută soluţii pentru forţarea debarcării lui Liviu Dragnea, Gabriela Firea a venit cu precizări.





„O spun cât se poate de ferm și răspicat: nu am participat, nu particip și nu voi participa la nicio discuție în PSD cu privire la schimbarea echipei de conducere a partidului. Cel puțin după știința mea și a multor altor colegi din partid, o astfel de discuție nu a avut loc, informațiile în acest sens nefiind altceva decât o invenție grosolană a propagandei anti-PSD. Mașina de propagandă funcționează la turație maximă și împrăștie în spațiul public tot felul de mizerii, cum e și insinuarea că eu personal m-aș fi implicat în discuții oculte în vederea schimbării conducerii PSD. De aceea, mă simt obligată să reacționez public cu toată fermitatea pentru a dezminți categoric astfel de mistificări grosolane ale realității. Nu am purtat niciodată o astfel de discuție și le cer public celor care susțin contrariul să înceteze să mai colporteze astfel de minciuni. Nu intenționez să candidez nici la conducerea partidului din care fac parte, nici la funcția de președinte al României.

Am fost aleasă de bucureșteni să rezolv problemele majore ale acestui oraș și am de gând să îmi respect acest angajament. Vreau să îmi fac cât mai bine datoria de primar general al Capitalei și aceasta este principala mea preocupare din acest moment. Nu sunt interesată de jocuri de culise și consider că actuala conducere a PSD obținut cele mai bune rezultate din ultimele două decenii pentru a acest partid. Observ în același timp o preocupare din ce în ce mai intensă a adversarilor noștri de a ne împiedica prin orice mijloace să punem în aplicare Programul de Guvernare, care deja a produs efecte benefice pentru milioane de pensionari și salariați. Așadar, consider că această echipă de conducere trebuie susținută pentru a duce până la capăt ceea ce am promis românilor”, a spus Gabriela Firea.

