Ce au lăsat liberalii la Palatul Parlamentului în sala de protocol la cel mai înalt nivel

La finalul lucrărilor Consiliului Național al PNL liberalii au lăsat în urmă munți de gunoaie și mucuri de țigară aruncate pe jos în balconul celei mai impunătoare săli a Palatului Parlamentului, „Alexandru Ioan Cuza”. De asemenea, pe și sub fotoliile din sală au fost aruncate sute de flacoane de apă și ambalaje de la mâncare.





Personalul care face curățenie a strâns câțiva saci de gunoaie și a măturat mucurile. Nu au fost deloc mirați. „Dacă nu știu ei să tragă apa la wc, nu ne surprinde nimic. Nu sunt singurii, toți fac așa", a spus cu năduf una dintre doamnele de la curățenie. La lucrările Consiliului Național al PNL, care a avut loc sâmbătă, au participat peste 1500 de liberali din întreaga țară. Sala Alexandru Ioan Cuza impresionează prin suprafața de aproape 2000 de metri pătrați, placați cu marmură albă de Rușchița, fiind a doua ca mărime din clădire. Ușile monumentale fac și si ele parte din spectaculosul sălii, mai ales prin sculpturile cu motive decorative. Plafonul este impresionant cu adevărat, fiind compus din 7 luminatoare ritmate din tabla aurită. Are o înălțime de 20 de metri și trebuia sa poarte numele de „România". A fost terminată înainte de anul 1989, cu destinația de "sală de protocol la cel mai inalt nivel". Din balconul mare, la fel de impozant, se poate vedea în ansamblu Piața Constituției. Din punct de vedere arhitectural nu se caracterizeaza printr-un stil anume, fiind mai degraba un amestec de stiluri , marmura alba de Ruschita la nivelul solului si in alcatuiea coloanelor fiind elementele care ies in evidenta. Nici elementele stilului arhitectural Brancovenesc nu lipsesc.

